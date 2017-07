Con 60 grados en la chabola y asustados por si se incendia con ellos dentro

“¡Vamos a arder como los de Portugal!”. Guadalupe Vargas Vargas, gitana “por los cuatro costados”, lleva días presagiando la humareda que este domingo se coló por las estrechas ventanas de su chabola. Vive, junto a otras treinta familias, en el asentamiento de Alcalá de Guadaíra, en los límites ya de Sevilla, rodeada de pasto seco. “¡Nos tienen abandonados!”, criticaba días antes de que la llama se prendiera a escasos metros de su infravivienda, hecha de plástico, madera y cartón. Tiene miedo. Apenas duerme. Y reza. “El Señor habita aquí, si no, ya habríamos muerto”.

Una densa humareda hacía apenas invisibles a quienes, como Guadalupe, viven en las chabolas de la carretera de Mairena. Aunque ya lo eran antes de que se alzasen las llamas. Llevaban días quejándose del estado de abandono del solar en el que viven desde hace más de veinte años. Quién sabe si el fuego se originó en alguno de los montones de basura que se jalonan por el asentamiento a escasos metros de las precarias moradas.

Pasadas las seis de la tarde, ocho dotaciones de los bomberos y un buen número de policías controlaban las llamas, poniendo a salvo los animales que acompañan a las familias y cortando el tráfico en carretera de Mairena. La columna de humo se podía ver a kilómetros de distancia. El incendio había consumido cuatro chabolas. Por fortuna, no había que lamentar daños personales.

Diego Silva colocando un aire acondicionado reciclado de la basura en su chabola. Fernando Ruso

En el interior del asentamiento, sus moradores se refrescaban las caras y hacían recuento. “Mi nuera está en el hospital, está gorda —embarazada— y le ha dado un ataque de ansiedad”, explicaba una de las vecinas del asentamiento, que por no tener, no tiene ni nombre. Su hijo, Manolo Silva Silva, llegó de buscarse la vida con el incendio en su apogeo, a tiempo solo para ver cómo se quemaba su chabola.

“¡¿Dónde van a dormir esta noche?! ¡¡No tienen ni un colchón!!”, lamentaba airada la abuela. “El alcalde le va a dar una noche de hotel”, replicaba otra vecina con sorna. “¡Ay, la ropita del bebé!”, se quejaba desconsolada la madre de Manolo, padre de otros tres hijos, atendidos por sus familiares ante su precipitada salida del asentamiento.

“TODOS LOS VERANOS OCURRE LO MISMO”

Los cincuenta niños del innominado asentamiento comparten espacio con insectos y “bichas”, culebras en su jerga. Y, con las vacaciones de verano, los temores se disparan. Lourdes Bautista Gómez tiene tres hijos de 8, 13 y 18 años. El olor a humo la sacó a prisa de la chabola. Solo se llevó los papeles de los menores. Su chabola no ardió, el fuego se quedó cerca. “El verano pasado ya ardieron otras, todos los años ocurre lo mismo, tarde o temprano me tocará”, clama resignada.

Guadalupe Vargas y Diego Silva en la entrada de su chabola junto a su vecina Rosa Pérez. Fernando Ruso

“No hay muertos porque aquí habita el Señor”, insiste una y otra vez Guadalupe Vargas Vargas. En su familia, su marido, sus tres hijos y sus seis nietos, son muy creyentes. “Cuando hace mucho calor hacemos el culto en mi casa, que está más fresquita”, explica la devota evangélica. “Ponemos un poco de café —detalla— y compartimos la palabra de Dios”.

“El Señor habita aquí”, vuelve a insistir. “Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es el único que transforma a una persona, que la restaura y la liberta. Es el único que tiene poder para perdonar el pecado. Te cambia la vida”, replica Diego Silva Pardo, su marido, chatarrero, buscavidas y mañoso. “El Señor habita aquí —ya suena a mantra reconfortante—, porque si él no pusiera las barreras, ya nos habría pasado algo. Fíjate, las torres gemelas —se confunde con la torre Grenfell de Londres— se han quemado y gracias a Dios a nosotros no nos pasa nada. Eso es por Dios”.

Su casa es la más lujosa de todo el asentamiento. Fueron de los primeros en establecerse en este terreno baldío situado a las espaldas de un polígono industrial y, veinte años después, su chabola tiene unas comodidades que envidian sus vecinos. Varias máquinas de aire acondicionado, que Diego ha ido encontrando en las chatarrerías, atemperan la vivienda, expuesta sin abrigo al sol. Otros tantos ventiladores reparten el aire fresco a las habitaciones, revestidas de cartón y tela. Sin la climatización, sería insoportable vivir allí.

“SI FUERA HACE 40 GRADOS, DENTRO HACE 60”

“Si fuera hace cuarenta grados —que los hace—, dentro de la chabola hace sesenta”, afirma Diego, que poco a poco, sacando de aquí y allá, ha ido reforzando la estructura de su infravivienda, haciéndola más habitable.

Este lunes, los vecinos todavía seguían sofocando con varios cubos de agua los rescoldos del incendio. Josefa, ha dormido toda la noche con un ojo en los pastor, humeantes todavía en la tarde del día después. Ya lo perdió todo hace cuatro años. “Hasta las fotos de mi difunto padre”, recuerda. Hoy, su madre, de 79 años, está a salvo en el próximo barrio de Torreblanca. Socorrida por unos familiares.

“No nos atiende nadie”, se lamentaban. “Y somos personas, no perros”.

Guadalupe Vargas se prepara para salir a comprar en el interior de su chabola en la carretera de Mairena.

En Huelva, en el asentamiento chabolista de Las Madres, la crítica es similar. “Sí, somos negros, pero también somos personas”, reprocha Diarra, un joven de 29 años llegado desde Mali a los campos de cultivo de las ‘berries’ —fresas, arándanos, frambuesas—.

Todo a su alrededor ardió en el incendio que amenazó Doñana. Menos las chabolas, situadas en la carretera que une Palos de la Frontera y Mazagón. Aunque todos fueron desalojados y reubicados en el polideportivo de Moguer, el pueblo en el que se desató el voraz incendio.

En la semana del incendio, dos reporteros de EL ESPAÑOL estuvieron intercambiando pareceres con algunos de los temporeros que viven de forma permanente en esa zona de pinares y arenas arenosas.

Los pastos secos entre los que se ubican las chabolas de la carretera de Mairena del Alcor una semana antes del incendio. Fernando Ruso

Las llamas comprometieron ‘La casa de Bileti’, un salón que hace las veces de club social, en el que los temporeros, la mayoría subsaharianos, pasan las horas muertas. Allí, tomándose un litro de Cruzcampo, Diarra explica que para conseguir agua necesita ir hasta una fuente situada a 30 minutos en bicicleta. Y no lo hace porque no haya pozos más cercanos, los dueños de las explotaciones agrícolas que circundan Las Madres no dan agua. Por eso él va cada día a por dos garrafas de 20 litros.

En ‘La casa de Bileti’, la litrona vale dos euros; una lata, un euro; cargar el teléfono móvil, 50 céntimos. Echar allí las horas muertas, ya bien sea jugando a las damas o viendo las películas o las series que se proyectan a partir de las ocho y media de la tarde y el fútbol es gratis. Diarra juega a las damas; Beatriz, de Guinea Ecuatorial, ve la tele delante de siete ventiladores.

CALOR INSOPORTABLE ENTRE PAREDES FORRADAS DE MANTAS

La temperatura en el interior de su chabola, de paredes de cartón, plástico y madera y revestida de mantas multicolor, es insoportable. La estancia, de apenas un dormitorio con una cama y un sofá, solo se refresca por una pequeñísima ventana. Por eso el salón, una chabola grande —pero chabola a fin de cuentas—, de Bileti es la mejor opción para soportar los meses de estío.