La mejor ginebra del mundo es de Aldi y vale 11 euros y otras marcas blancas nº1

La ginebra más cara del mundo cuesta 2.700 euros. La mejor, 11 euros, y se vende en Aldi. Parece una broma, pero no lo es. Para comprar la mejor botella de ginebra del mundo no hace falta dejarse el bolsillo, sólo acudir al Aldi más cercano con algo de efectivo. La ginebra Oliver Cromwell London Dry Gin ha vencido a todos sus contrincantes de marcas reconocidas en el prestigioso concurso International Wine and Spirits Competition. La marca blanca poco conocida fue nombrada ganadora en una cata de expertos a ciegas en un concurso en Londres en el que habían más de 40 categorías de distintos licores.

La pequeña botella de ginebra se produce en Londres y tiene un porcentaje de alcohol de 37,5%. El director adjunto de gerencia de compra corporativa de Aldi, Tony Baines, dijo que: "recibir medallas por nuestros productos es un logro fantástico y es increíble ver nuestro trabajo juzgado tan bien por los expertos”. Esta vez, la simple etiqueta de la marca blanca se ha impuesto ante sus competidores y revive el debate: ¿Qué es mejor, los productos de marca o los de marca blanca?

Las marcas blancas ya llevan mucho tiempo compitiendo con los productos de marca. En años anteriores, marcas como Mercadona, El Corte Inglés y Lidl han conseguido posicionar sus productos en la cima de los rankings de calidad, lo que confirma que la calidad puede tener precios bajos.

La mejor crema del mundo

A finales del año pasado era común ver colas en las puertas del supermercado Lidl. Todos los ansiosos buscaban lo mismo: una crema antiarrugas llamada Cien. De nuevo, vuelve a sonar como un disparate. No lo es. El producto, llamad ofrecía una solución contra el paso del tiempo por el precio de 2,99 euros, pero no por esto se alineaban los clientes en la entrada; el producto hidratante también había sido valorado por un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como la mejor crema para la piel del mercado. En este certamen, la económica loción competía con productos que superan los 200 euros.

En el mercado español las marcas blancas han ‘arrebatado’ el 41,5% de la facturación y el 48% de las ventas a los productos de línea, según un barómetro de la consultora Infoscan. Por ejemplo, la gama cosmética de Mercadona, Deliplus, ofrece también en sus estanterías una crema anti edad de 85 euros por tan sólo cinco. La empresa de Juan Roig vende la llamada Sisbela, un producto revitalizante compuesto por la misma mezcla que la crema: Revitalizing Skin Care Cream de la marca Alain. La única diferencia entre ellas es el perfume utilizado. Y, por supuesto, el precio. 17 veces menor.

En cuanto a la cerveza, los productos de distribuidor se han abierto su propio paso. En la categoría clásica del comparador de cervezas de la OCU, en la que competían cervezas como Mahou, Alhambra, Heineken y Cruzcampo se coronó, también, una marca blanca. Por encima de todas las otras se colocó la Hipercor, una cerveza Lager cuya puntuación fue la única en alcanzar el 62 la calificación global de los jueces, cuyos criterios eran la composición y el etiquetado.

Ante la crisis, calidad

El crecimiento de las marcas blancas en el mercado se ha vuelto más lento en los años recientes. En el último año se ha llegado a hablar de 'crisis' del sector. Las razones son diversas, según explica Juan Carlos Gázquez, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la OCU, en la página de la organización, esta crisis tiene como causa distintos factores como el aumento de precio en los productos de marca blanca o el descenso del paro tras la recuperación económica. Además, añade que la innovación de las empresas competidoras que bajaron los precios y desarrollaron nuevos productos pudo contribuir también.

El éxito en la calidad de los productos ‘low cost’ ha provocado que se dispare la producción y el empleo. Los fabricantes luchan por dar en la diana con nuevos productos para vender en los supermercados productos de alta calidad.

Lo cierto es que los precios altos ya no son el único sinónimo de calidad. Además, comprar estas etiquetas ha dejado de suponer un riesgo. Esto mismo opina Marta, cliente del Mercadona. Ella prefiere utilizar estos productos alternativos. “El mejor pintalabios que he probado es el del Mercadona. Es el que tiene mejor relación calidad-precio. Lo empecé a utilizar cuando unas conocidas mías me lo recomendaron”, explica la joven. Aunque no es lo mismo para todos. "Yo no me fío de esos productos, no los compro", explica otro comprador

Los rankings de la OCU posicionan otros productos de marca blanca entre los mejores de España; algunos de los cuales han sido mejor puntuados que los de primera marca.

1.La leche Hacendado

Leche desnatada de Hacendado, una de las mejores

Esta leche de la marca blanca de la cadena de supermercados Mercadona es una de las marcas lácteas más destacadas a nivel nacional. La OCU señala que Hacendado es la leche que presenta una mejor relación entre la calidad del producto y el precio que debe pagar el consumidor. Su precio oscila entre 0,61€ y 0,64€ por litro de leche. Sus valores nutricionales se presentan en la mejor medida (extracto seco magro). También ha obtenido buenas valoraciones en calcio, grasa, proteínas, higiene y degustación.

2.El detergente de Lidl

El detergente Formil, el mejor del mercado

Este producto, marca Formil, es tan eficaz contra las manchas como Ariel Actilift, con el que comparte el galardón de Mejor del Análisis; pero es que además cuesta la mitad. Es el mejor detergente del mercado.

3. El yogur del Día

Los yogures del Día es superior a los de la marca Danone

Este está por encima de los Danone y Gervais. Según la OCU estos yogures naturales son una compra de buena calidad. El lácteo de la cadena francesa está muy valorado, debido a su textura y su buen precio. Este yogur obtiene una puntuación de 7,1 sobre 10.

4.Pan de molde de Eroski.

El pan de molde de Eroski es el que más tiempo aguanta sin ponerse malo.

A pesar de ser un producto de marca blanca, es el que que cumple el requisito que todos buscamos a la hora de ir al súper a hacer la compra: una magnífica relación calidad-precio. La OCU lo valora como "una compra maestra", por ser el que mejor aguanta el paso de los días una vez abierto, incluso por encima de su competidor marca Bimbo. El resto de características analizadas (higiene, grasas, contenido en sal y textura) obtienen un aprobado solvente, algo que provoca que consiga una valoración final de 7,6.

5.La carne de vacuno añojo de El Corte Inglés

Una de las mejores carnes del país es la de El Corte Inglés

Esta carne supera a todas las marcas de carne española en el Ranking de la OCU. Es de las pocas carnes que cumplen con los mínimos de grasa que se exigen. Se vende en todos los supermercados de la marca.