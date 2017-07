"La aventura continúa". Es la última frase pronunciada por Gemma Nierga en su despedida hoy viernes 14 de julio. Después de tres semanas fuera de antena por estar convaleciente (según aseguraban desde la propia SER), la periodista catalana, ante la sorpresa de los oyentes, ha tomado el mando a las 10 de la mañana en Hoy por Hoy, el que ha sido su programa durante los últimos cinco años.

Tras una breve despedida, pepa Bueno ha dado paso a Gemma quien, notablemente emocionada, se despedía de los oyentes leyendo una carta, algo raro en ella. Decía así: "Mi actitud es de enorme agradecimiento a todos ustedes. He sido muy feliz. Y lo seguiré siendo". Para la cadena no ha tenido agradecimientos, y ha achacado su marcha a una decisión empresarial. La SER anunció que no renovaba su contrato después de tres décadas en antena.

Gemma Nierga llegó a la SER con 22 años.

Solo dos veces los oyentes podrán recordar a la presentadora emocionada como estaba esta mañana. Se la recuerda sollozando en La Ventana al día siguiente del asesinato de Ernest Lluch a manos de ETA. "Estoy convencida de que Ernest, hasta con la persona que lo mató hubiera intentado dialogar: ustedes, que pueden, dialoguen por favor", dijo. Aunque esa faceta de sensibilidad siempre ha sido recordada de manera positiva por sus fans y por el gremio periodístico, ella siempre aseguró que en cierto modo se arrepentía de aquello, pues el periodista siempre debe mantener la calma y la objetividad.

Nierga hoy ha vuelto a dejarse llevar por la emoción del momento después de que le pasasen una llamada en directo de una oyente que había pasado una época complicada y que había dejado un mensaje en el programa agradeciendo a Gemma su compañía en ese tiempo.