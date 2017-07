¿Qué le pasa a Gemma Nierga que ni la SER sabe si dirá adiós a sus fans?

La salida de Gemma Nierga de la SER es inminente y nadie sabe si se despedirá o no.

LA CADENA NO DA EXPLICACIONES

50 meses, 200 semanas, 2.000 horas. Es el tiempo que la voz de Gemma Nierga se ha podido escuchar en Hoy por Hoy, el programa del que ha desaparecido sin que la cadena SER haya dado explicaciones después de que ésta decidiera prescindir de ella en la próxima temporada.

Ayer lunes varios colaboradores del programa, ahora dirigido por Macarena Berlín hasta que se incorpore Toni Garrido, sustituto de Nierga, parecían despedirse de manera velada de la periodista catalana. Carles Peña hacía sonar 'Creo en ti', de Miguel Bosé y decía: "Cerramos una etapa de este Hoy por Hoy, más de 30 años de historia. Miguel Bosé ejerció de padrino un 3 de septiembre de 2012, y recordó que este 'Creo en ti' lo compuso mientras estaba convaleciente, una declaración de intenciones de ganas de recuperarse". Ese día Gemma Nierga le preguntó a Bosé si se fiaba de Mariano Rajoy. Tras el audio en el que la periodista interpelaba al cantante, cinco años atrás, Carles Peña decía: "Antes de que acabe la semana y por tanto la temporada esperemos que pueda estar aquí, despidiéndose de la radio y de los oyentes". Macarena Berlín respondía con un "ojalá, es lo suyo".

También Ramón Gener, el especialista en ópera, dedicaba la canción que cerraba la sección, 'Recuerdos de la Alhambra', a "toda la gente del programa y muy especialmente, y desde aquí un beso muy grande, a Gemma. Decirle que gracias por traerme hasta aquí y que hasta la próxima".

El periodista Mikel Iturriaga escribía en twitter que "hoy ha sido mi último día en el Hoy por Hoy. Cinco años de colaboración que terminan hoy, lo que me produce un poco de tristeza". Aprovechaba para mandar un saludo a Gemma, además de al resto del programa.

Frases sobre Nierga como la de Carles Peña, "esperemos que pueda estar aquí", son las que están generando confusión entre la audiencia, que solo reciben mensajes poco claros de la cadena. Ni ha confirmado ni desmentido si la periodista se reincorporará o no, si es cierto o no que está "convalenciente" (porque no ha dicho de qué), nadie sabe si podrá despedirse finalmente y si lo hace, ¿será suficiente después de tres décadas de carrera?

Nadie sabe dónde está la presentadora ni qué le pasa. Asociada a la historia reciente de una de las emisoras principales de España, que se va batiendo récord de audiencia según el último Estudio General de Medios, tarde o temprano deberá dar explicaciones de qué ha ocurrido en este lapso de tiempo. Desapareció a finales de junio y aún no ha regresado, siendo este viernes 14 el último de su contrato. ¿Se ha ido realmente antes de tiempo?, ¿está disgustada por como la han tratado y ha decidido no participar en los últimos días del programa como desprecio hacia la cadena?, ¿qué enfermedad tiene que lleva al menos dos semanas fuera?

Cadena SER no ofrece respuestas que satisfagan a sus oyentes. Desde el primer momento se negaron a confirmar si Gemma volvería o no, qué tipo de convalecencia tenía o cualquier otra información más detallada. Lo de la periodista es un misterio que solo se resolverá cuando ella misma decida hablar.