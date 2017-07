El fantasma de Gemma Nierga amenaza el éxito de Toni Garrido, su sustituto

Elena Bustamante, de 22 años, es una oyente habitual de Gemma Nierga. "La escucho todas las mañanas desde 2012. Cuando me enteré de la noticia me sentí un poco deprimida, pensé que ya era defintivo. Cuando llevas tantos años escuchándola... no es una amiga, vale, pero sientes que la conoces. La manera en que la han echado es como si nos dejaran huérfanos, es como si el asunto quedase sin cerrar".

Sustituir a alguien nunca es tarea fácil: la comparativa con el antecesor, más aún si es de la talla de la catalana. Nunca se le llega a suplantar del todo. Después de ella queda una estela, una sombra alargada a la que rendir cuentas. Más todavía si este es la de una estrella radiofónica consagrada como Gemma Nierga. La periodista catalana ha hecho camino con su voz durante 30 años; ahora, el periodista Toni Garrido (Mallorca, 1973) tiene que tomar un asiento y un micrófono que todavía poseen el calor de Nierga. La audiencia se ha fidelizado a una voz, a una personalidad concreta. Por eso, Garrido no lo va a tener nada fácil.

Toni Garrido lleva unos años dedicado a la producción de espacios radiofónicos relacionados con el branded content. Efe

Lo cierto es que la audiencia de la Cadena SER se había habituado a la compañía de la locutora catalana. Y de ahí el arduo reto de superar ese fantasma que deja tras de sí. No es que los oyentes, como Elena, duden de la capacidad profesional de Toni Garrido. Es que sus oídos ya se han musculado al agradable soniquete de la presentadora catalana cada mañana, con su particular estilo de dirigir el magazín. Y eso que Garrido ostenta una amplia trayectoria que le respalda también en el ámbito radiofónico. Sin embargo, no a la altura de Nierga, cuyo currículum se encuentra a un nivel superior por ser ya parte de la historia reciente de las ondas.

Esta trayectoria y ese prestigio que atesora la presentadora se han visto premiados en diversas ocasiones. La última, en los datos del reciente Estudio General de Medios. Gracias a Nierga, las cifras de la Cadena SER se han disparado de forma descomunal. El programa ha batido el récord de audiencia de toda la temporada. En total, 1.147.000 oyentes, la marca más alta alcanzada desde el verano de 2016. De ese modo, la periodista dice adiós a la cadena que la vio crecer y en la que se consolidó hasta convertirse en uno de sus puntales ganando su última batalla. Ahora, tras su defenestración, surge la duda: si quien le sustituye podrá estar a la altura, si podrá estar a la altura de esa sombra. Pero sobre todo, Garrido tiene un reto mayor: desligar el segundo tramo de Hoy por Hoy de Nierga y hacerlo suyo. Esa va a ser la parte más complicada de todas.

Toni Garrido, más peso de productor que de presentador Gemma Nierga ha trabajado durante 30 años en la SER. Tanto Toni Garrido como Gemma Nierga pisaron la SER por primera vez cuando tenían 20 años. De hecho, Garrido ya sustituyó a la locutora de Hoy Por Hoy en el programa Hablar por Hablar durante un verano. En 2012, ella anunciaba que comenzaba en Hoy por Hoy, y Garrido se despedía de Asuntos Propios, el programa que dirigía en RNE desde 2007. La cadena decidió no renovar la siguiente temporada y fue cuando el periodista mallorquín decidió darle más peso a su faceta de productor. "Los medios de comunicación forman o deforman, todos los sabemos. Engreídos oportunistas dando voz a complejos entramados mediáticos que buscan rendimiento económico o interferencia con la realidad, en ocasiones las dos cosas. Cuídense de ellos. El pensamiento crítico, amigos, el pensamiento crítico", dijo tras su marcha. ¿Qué ha hecho Toni Garrido en estos cinco años? Uno de sus mayores logros es 'Yu, no te pierdas nada' (Los40), un branded content de Vodafone en formato radiofónico, con tono humorístico y de éxito abrumador. Garrido también es fundador de Animal Maker, una productora audiovisual centrada en branded content y en marketing de contenidos con la que facturó 3,7 millones de euros en 2015. De hecho, ha recibido dos premios Onda en su carrera y ambos han sido por su trabajo como productor, uno de ellos por crear el programa para la empresa de telefonía. Tras cinco años de ausencia, vuelve para dirigir uno de los programas líder en audiencia (casi tres millones de oyentes si contamos tanto el tramo de Pepa Bueno como el de Gemma Nierga). El fantasma que pesa sobre él es el de una ausencia que, quizá, tiene más presencia que el propio Toni Garrido. "Es una cuestión de lealtad" Gemma Nierga llegó a la SER con 22 años. Tres décadas después, la histórica presentadora se marcha sin que apenas le dejen decir adiós.

Bustamante asegura que seguirá escuchando Hoy por Hoy aunque Garrido sea la nueva voz: "No sé si me acostumbraré, no le voy a vetar antes de escucharle. Solo sé que la voz de Gemma era genial. Tenía un tono agudo que te llamaba la atención pero que no era molesto. Era cercana en sus entrevistas, en su trato. Mira, un ejemplo. Parece un tontería pero la chica que hace la publi de El Corte Inglés se llama Rosa Márquez, y Gemma siempre decía: '¡Buenos días, Rosa Márquez!'. Ahora, Macarena Berlín lo único que dice es: 'Damos paso a Rosa Márquez'. Es una tontería, un matiz, pero está ahí".

De una manera similar opina José María Trancón, de 54 años, que escucha a Gemma Nierga durante la media hora de coche que tiene de su casa al trabajo: "Cuando una etapa se cierra porque viene otra mejor, solo puedes alegrarte. ¿Que viene Toni Garrido? Bueno, pues se le escucha y gustará más o menos. El problema aquí no es Toni Garrido, sino que los que llevamos años escuchando a Gemma sentimos que le debemos algo. Yo siento que si escucho a Toni Garrido le estoy siendo algo así como infiel. Es como una cuestión de lealtad".

"Yo creo que la radio se escucha por afinidad con quien presenta un programa determinado. Si realmente todas las mañanas escuchas a Gemma Nierga no es solo porque te gusta la SER o por poner algo en la radio. La escuchas a ella. Sin Gemma, el programa es otra cosa", dice Marga García, de 38 años, otra fiel oyente.

Desaparición

Por todos es sabido que hay tiranteces profesionales y personales entre Gemma Nierga y Pepa Bueno.

Desde hace unas semanas, y sin previo aviso, Gemma Nierga desapareció. Apenas un par de menciones estos días la han devuelto al que fue su hogar durante tres décadas. En teoría, dijeron desde el programa, está de baja por un problema de salud. Macarena Berlín tomó los micros antes de tiempo y aseguró que en cuanto estuviese recuperada volvería a Hoy por Hoy. Desde Cadena SER confirmaron a EL ESPAÑOL que Nierga estaba convalenciente, pero no desmintieron que no fuese a volver. Lo dejaron en el aire.

Decían en círculos cercanos a Nierga en la SER que la han "defenestrado". Lo cierto es que Macarena Berlín ha tomado las riendas y en la aplicación móvil para escuchar el programa ya aparece la imagen de la que es la sustituta de la catalana en los períodos estivales.

Todavía no se ha hecho efectiva la salida de la presentadora pero ya es un espectro que sobrevuela por los estudios de la SER Catalunya. Su último día estaba previsto para el 17 de julio; ahí la sustituiría Macarena Berlín para la temporada de verano, y después, en el Hoy por Hoy junto a Pepa Bueno, sería Toni Garrido quien tomase el relevo.

El lunes comienza la última semana antes del 17 de julio, el que iba a ser el último día de la histórica locutora, pero Nierga todavía no ha aparecido. No es un cadáver aún, tan solo un fantasma. Acabar con su figura parece que será una tarea harto complicada. Así lo dejan ver sus fieles oyentes, cuya voz les ha acompañado durante muchas mañanas desde 2012, año en el que se incorporó a este programa. Aunque se parece haberse ido para siempre, su voz continuará en las cabezas de aquellos que la llevan años escuchando, todas las mañanas, en cuanto sonaban las diez de la mañana. Y a las once. Y a las doce.