Los 30 homosexuales que más influyen en el mundo: de Tim Cook a Chelsea Manning

Cuatro primeros ministros, la mujer que filtró algunos de los mayores secretos de Estados Unidos y el director de la empresa más valorada del planeta. Ellos son algunas de las personas del ámbito LGTB más influyentes del planeta.

España se convierte en la capital mundial del Orgullo Gay. A la vez que se produce la manifestación principal del World Pride en Madrid, El ESPAÑOL recopila a las personas que más visibilidad han dado a la comunidad LGTB a nivel internacional: Una lista en la que figuran primeros ministros, modelos, actores, activistas y empresarios. Dos de ellos, españoles. Las miradas están puestas en Madrid, donde más de dos millones de ciudadanos saldrán hoy a la calle.

Tras conocer quienes son las personalidades más influyentes del colectivo LGTB del país y también en cada una de las comunidades autónomas, ahora es momento de saber quienes son los más poderosos a nivel mundial.

Ana Brnabić. (Belgrado, Serbia, 1975).

Serbia nombrará esta semana a esta mujer abiertamente homosexual como nueva primera ministra. La elección de Ana Brnabić, de 41 años, supone romper dos barreras: las de género e identidad sexual, en un país de mayoría conservadora.

Angela Eagle. (Bridlington, Reino Unido, 1960).

Diputada del Partido Laborista británico. Fue la primera diputada en ser abiertamente lesbiana en Westminster y también la primera con una hermana gemela en el parlamento. Hace un año desafió a Corbyn por el liderazgo.

Bai Ling. (Chengdú, República Popular de China, 1966).

Nacida en China, nacionalizada americana. La actriz y modelo asiática figuraba en la lista de las 50 personas más bellas del mundo de la revista People. Abiertamente bisexual. Ha aparecido en películas de la talla de Crank: Alto Voltaje o Star Wars y series americanas como Perdidos.

Anderson Cooper. (Nueva York, EEUU, 1967).El periodista estadounidense presenta su programa en la cadena CNN. Ha dirigido varios debates presidenciales. Su novio, Benjamin Maisani, es el dueño de tres bares gays en Nueva York. Ganó un premio Emmy por su destacado reportaje Haiti in Ruins. Es presentador de noticias del programa Anderson Cooper 360°, en CNN, así como presentador del talk show Anderson Live.

Bernardo Hernández. (Salamanca, 1970).

Entre el extenso currículum del emprendedor y ejecutivo del mundo de la tecnología figuran cargos como director de las redes sociales Flickr y Yahoo, además de director de Producto de Google. Es abiertamente gay y hace dos años se convirtió en padre.

Caitlyn Jenner. (Nueva York, EEUU, 1949).

Anteriormente conocida como Bruce Jenner. Una figura de la televisón que adquirió popularidad por sus logros como medallista olímpica para EEUU al colgarse el oro en la prueba de decathlon en Montreal en el año 1976. Lleva años apareciendo en la serie ‘Keeping up with the Kardashians’, el reality de la famosa familia estadounidense. En 2015 culminó su cambio de sexo. Recibió premio al valor en los ESPY AWARDS 2015.

Chelsea Manning. (Oklahoma, EEUU, 1987).

¿Héroe o traidor? Las visiones sobre esto son diversas pero la polémica exsoldado y analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos es sin duda una de las caras más reconocidas del colectivo LGTB a nivel mundial. Nacida como Bradley, Manning cobró notoriedad internacional tras ser una de las principales fuentes de las filtraciones a WikiLeaks. Fue capturada por las autoridades. Durante su tiempo en prisión dijo haber sido torturada.

Clare Balding. (Londres, Reino Unido, 1971).

La reconocida locutora de deportes ganadora de múltiples premios en Reino Unido fue la presentadora de la BBC para los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012. Admitió sufrir insultos hasta incluso de su abuela por ser lesbiana. Es una de las personalidades mejor pagadas en el Reino Unido. Actualmente es presentadora en BBC Sport, Channel 4 y BT Sports. Tiene, además, su propio espacio televisivo, The Clare Balding Show, en el que entrevista a distintas personalidades del mundo del deporte.

Ellen DeGeneres. (Luisiana, EEUU, 1958).

Comediante, actriz y presentadora de televisión estadounidense. Ganadora de varios premios Emmy. Es la primera persona de la historia que presenta los Emmys, los Grammys y los Oscars. Conformó, durante una temporada, el jurado del cotizado programa de talentos American Idol. Además de entrevistar durante muchos años a las personas más influyentes, incluido al Presidente Barack Obama. Es la voz del conocido personaje Dory de Buscando a Nemo.

Cara Delevine.

Sir Elton John. (Pinner, Reino Unido, 1947).

Es uno de los grandes iconos del lobby gay a escala mundial y allá donde va presiona a gobiernos y colectivos para que se imponga la agenda LGTB como una prioridad. El cantante británico y David Furnish son definidos por los medios como el modelo de “pareja gay”. Llevan veinte años juntos y tienen dos hijos que han conseguido gracias a distintos vientres de alquiler.

Jens Spahn. (Ahaus, Alemania, 1980).

Este joven político alemán fue llamado a ser el futuro sustituto de la canciller Ángela Merkel en el CDU (en español, Unión Democrática Cristiana). Es católico y soltero, y habló de su homosexualidad por primera vez con el periódico Süddeutsche Zeitung. En junio de 2012, introdujo un proyecto de ley sobre el matrimonio gay y la igualdad fiscal. Sin embargo, su partido político no estuvo de acuerdo y el proyecto fue derrotado.

Jodie Foster. (California, EEUU, 1962).

La aclamada actriz -una de las mejores de su generación- lo ha ganado todo a sus 54 años: tiene en su haber dos Globos de Oro y dos Óscar, uno de ellos por "Acusados" y el otro por su emblemático papel en "El silencio de los corderos". En enero de 2013, recibió el Premio Cecil B. DeMille por toda su carrera. Durante la ceremonia de los Globos de Oro en el año 2013, la actriz dejó clara su orientación sexual, subrayando la necesidad de mantener su privacidad sobre este aspecto. Se casó en 2014 con Alexandra Hedison y tiene dos hijos.

Jóhanna Sigurðardóttir. (Reikiavik, Islandia, 1942).

En 2009 se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de Primer Ministro de Islandia. Siendo lesbiana declarada, se convirtió en la primera jefa de gobierno reconocida como LGTB del mundo. Está casada con la periodista y dramaturga islandesa Jónína Leósdóttir.

Kasha Jacqueline Nabagesera. (Kampala, Uganda, 1980).

Es la cara del activismo LGTB en Uganda, un país donde los actos homosexuales se penan con prisión. Ha sido desahuciada en diversas ocasiones porque sus vecinos no aprueban su sexualidad. Tenían miedo a ser perjudicados por los ataques hacia ella. Es una de las pocas voces que han reivindicado la libertad sexual y LGTB en un país donde la homosexualidad es ilegal y en donde se está debatiendo una ley para condenar a muerte a los homosexuales. En distintas ocasiones sufrió la llamada, violación correctiva, con la cual se pretende "convertir" a alguien en heterosexual. En el año 2010 tuvo la valentía de abrir en los suburbios de Kampala un bar, Sappho Islands, para personas del colectivo LGTB. Tuvo que cerrar en 2012. Ella sigue con su lucha.

Kim Coco Iwamoto. (Hawai, EEUU, 1968).

Se convirtió en la oficial de mayor rango abiertamente transexual en los Estados Unidos. Es de origen japonés. Se opuso al ‘Proposition 8’ una ley en contra de los matrimonios del mismo sexo. Además de su activismo para el colectivo LGTB es una política con interés en el desarrollo del sistema de educación de EEUU.

Lana & Lilly Wachowski. (Chicago, 1965 y 1967).

Lana (nacida como Laurence "Larry" Wachowski), y Lilly Wachowski (nacida como Andrew Paul "Andy" Wachowski, conocidas como Las Wachowski, son dos directoras de cine, guionistas y productoras estadounidenses, realizadoras de la trilogía Matrix. Ambas son hermanas y mujeres transgénero. La trilogía por la que se hicieron famosas, que aborda un mundo utópico en el que la humanidad vive monitorizada y sirve como alimento para las máquinas, las catapultó a la fama. Es uno de los iconos cinematográficos de los últimos años.

Lee Pearson. (Chedleton, Reino Unido, 1974).

11 veces medallista de oro en las paralimpiadas representando a Gran Bretaña para el equipo ecuestre. Ha ganado un total de 30 medallas de oro entre torneos europeos, mundiales y Juegos Paralímpicos. Un feroz defensor de ambos colectivos: LGTB y discapacitados. Primer hombre gay en llevar la bandera de Gran Bretaña en en una inauguración deportiva.

Leo Varadkar. (Dublín, Irlanda, 1979).

Hace menos de un mes fue electo como primer ministro de Irlanda, convirtiéndose en el más joven en hacerlo y en la primera persona abiertamente gay en ostentar este alto cargo público en la historia de dicho país. Es, además, el cuarto jefe de Gobierno homosexual del mundo en tiempos modernos.

Michael Kors. (Nueva York, EEUU, 1959).

El diseñador de moda fundó marca de lujo a su nombre con la que vende bolsos, vestidos y relojes en más de 1500 tiendas alrededor del mundo. Se casó con la que es su pareja hace más de 20 años, Lance LePere, el 16 de agosto de 2011. Se conocieron cuando éste empezó su carrera como becario en la firma que dirige Kors.

Pedro Almodóvar. (Ciudad Real, España, 1949).

El director de cine español que más proyección internacional ha alcanzado siempre ha sido un celoso de su vida personal, aunque, como reconoció en una entrevista, “nunca” ha ocultado que es gay. Su pareja, Fernando Iglesias, aparece -aunque sea en forma de cameo- en todas sus películas. Está escribiendo nuevos proyectos, pero poco se conoce de ellos.

Peter Thiel. (Fráncfort del Meno, Alemania, 1967).

Es un empresario estadounidense, administrador de fondos de inversión libre y capitalista de riesgo. Es el cofundador de PayPal. Fue el primer inversor externo de Facebook y miembro de su directorio. También es presidente de Clarium Capital (un fondo de inversión que maneja más de USD 2.000 millones), socio administrador de otro, The Founders Fund, y de la poderosa incubadora de start-ups Y Combinator. Ha sido criticado por dar su apoyo público a la candidatura de Donald Trump.

Rachel Maddow. (California, EEUU, 1973).

La californiana fue la primera presentadora de radio abiertamente lesbiana en tener un programa en prime-time. Ahora dirige el mismo show, que lleva su nombre, para la cadena MSNBC. La periodista está casada con la artista Susan Mikula, a la que conoció trabajando para ella como jardinera en 1999.

Ricky Martin. (San Juan, Puerto Rico, 1971).

El cantante puertorriqueño inició su carrera musical a mediados de la década de los 80, como vocalista de el grupo juvenil Menudo. En la actualidad, es uno de los artistas musicales mejor pagados del planeta.Tiene dos hijos gemelos, concebidos mediante gestación subrogada. Desde que hizo pública su homosexualidad, Martin ha recibido críticas por parte de la iglesia; el cardenal puertorriqueño Luis Aponte Martínez pidió al cantante que promueva los "valores tradicionales y no sólo el sexo”.

Stephen Twigg. (Londres, Reino Unido, 1966).

Un político del Partido Laborista que fue miembro del Parlamento por el Liverpool West Derby. Afirmó: "Soy gay, y me alegro de que los votantes lo sepan". Es un reflejo más, según dice, de que las personas se están cansando "de vivir en el armario". Tanto los políticos como los votantes.

Tamara Adrián. (Caracas, Venezuela, 1954).

Nacida como Tomás Mariano Adrián Hernández, es una diputada, activista, profesora y abogada venezolana. Una de las mujeres transgénero más afamadas del mundo, célebre por romper estereotipos. Es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido opositor Voluntad Popular.

Tim Cook. (Alabama, EEUU, 1960).

El actual CEO de Apple fue el elegido para ser el sucesor de Steve Jobs y ha demostrado estar a la altura. En 2014 hizo pública su homosexualidad y afirmó estar orgulloso ya que era “uno de los regalos más grandes que me ha dado Dios”. Cook es también miembro de la junta directiva de Nike, empresa que dirigió en el pasado. Tom Ford. (Texas, EEUU, 1961).

Diseñador de moda y director de cine estadounidense. Fue director creativo de Gucci e Yves Saint Laurent. Su carrera cinematográfica se disparó tras escribir y dirigir "Animales Nocturnos", protagonizada por Amy Adams y Jake Gyllenhaall.

Waheed Alli. (Londres, Reino Unido, 1964).

Alli es miembro de la Cámara de los Lores por título vitalicio. Es el miembro más joven de esta cámara. Ha admitido haber sufrido acoso por ser musulmán y gay. El multimillonario empresario de la comunicación ha dirigido algunas de las productoras más importantes de Londres.

Xavier Bettel. (Luxemburgo, Luxemburgo, 1973).

El Primer Ministro de Luxemburgo es, junto con su novio, el arquitecto belga Gauthier Destenay, una de las pareja de moda que rompe con todos los estereotipos en la política internacional. Su pareja posó junto con todas las primeras damas en la cumbre de la OTAN este año.