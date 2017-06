Arranca el Madrid World Pride. Durante diez días la ciudad se convertirá en la capital mundial de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales en el mayor evento que se ha celebrado en la última década. Los focos estarán puestos en Madrid, donde más de dos millones de ciudadanos saldrán a la calle para reivindicar los derechos del colectivo, pero en el resto de comunidades autónomas españolas son muchos las personas que durante todo el año dan visibilidad al mundo LGTBI gracias a sus posiciones de influencia.

EL ESPAÑOL realiza por primera vez el mapa del poder homosexual región a región: personalidades de la política que desde su tribuna de oradores no tienen reparos en reconocer su orientación sexual, artistas que han salido del armario, empresarios que han hecho pública su homosexualidad u activistas incansables que día tras días lucha por la igualdad LGTBI.

No es un listado en función de la popularidad. De hecho, si usted es andaluz probablemente -por el carácter regional de los personajes- no conozca hasta ahora los rostros de los asturianos incluidos en el listado, y viceversa. En esta recopilación se encuentran desde un alcalde gay de un pueblo de Castilla-La Mancha hasta un conseller homosexual del Gobierno de Puigdemont hasta una actriz lesbiana nominada a los Goya o la bloguera bisexual más influyente en redes sociales. Este es el listado completo comunidad a comunidad.

ANDALUCÍA

-Mar Cambrollé. Activista. La activista ha sido una de las principales representantes de la comunidad trans en España. Presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, ha sido víctima de acoso en las redes sociales. Pero ella, en una entrevista ya ha sentenciado con orgullo palabras como "soy una mujer con pene y feliz, no una enferma”.

-Falete (Sevilla, 1978). Artista. Cantante español de flamenco y copla. El artista ha conseguido la fama tanto por su arte sobre los escenarios como por sus declaraciones y apariciones televisivas.

-Paco León (Sevilla, 1974). Actor. Popularmente conocido por su papel de Luisma en Aída reconoció en horario de máxima audiencia -durante una entrevista con Bertín Osborne- su bisexualidad: cuando él conoció a su actual pareja y madre de su hija tenía novio.

-Antonio Maíllo. (Córdoba, 1966). Político. El coordinador de General de Izquierda Unida en Andalucía fue el primer -y de momento único- candidato a presidir la Junta de Andalucía abiertamente gay.

-Eduardo Mendicutti. (Cádiz, 1948). Escritor y periodista. Su carrera literaria ha sido reconocida con numerosos premios. Ha hecho del mundo marginal de homosexuales el espacio de trabajo de su obra. La ironía, habitual en su obra, ha trazado una línea identificable a través de su labor como escritor.

-Antonio Muñoz. (Sevilla,1959). Político. Actual concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. Gay, socialista, economista y una apuesta del PSOE en la capital Andaluza.

-Fernando Tejero. (Córdoba, 1967). Actor. Emilio en Aquí no hay quien viva y Fermín en La que se avecina; ambos encarnados por este actor andaluz que reconoció públicamente su homosexualidad tras romper su relación con su ex novio el mister gay España Miguel Ortiz. En una entrevista televisiva admitió las dificultades que tuvo para salir del armario con su familia.

-Carlos Telmo. Empresario. El relaciones públicas más conocido del sur de España. Telmo ha orquestado algunas de las más conocidas bodas andaluzas en los últimos años. También participó en el diseño del primer hotel gay friendly de la provincia de Málaga.

-Jesús Tomillero (La Línea de la Concepción, 1994). Árbitro. En 2015 recibió la atención mediática al ser el primer árbitro de fútbol colegiado de España que se declaró abiertamente gay. Denunció haber sido víctima de todo tipo de insultos y agresiones en los campos de fútbol. Incluso amenazas de muerte a las redes sociales. Tuvo que dejar de arbitrar.

-Jorge Cadaval (Sevilla, 1960). Cómico. Es un humorista español, miembro del dúo Los Morancos. Renovó sus votos el año pasado con el actor Ken Appeldorn en Nueva York; ya se habían casado en 2007. Contestó el año pasado por Facebook a un arzobispo homófobo que había comparado los matrimonios homosexuales como matrimonios entre hombres y perros.

ARAGÓN

-Miguel Ángel Berna. (Zaragoza, 1968). Bailarín. Conocido por impartir clases magistrales en Madrid o Nueva York, este bailarín es un referente aragonés del colectivo LGTBI. Ha ganado numerosos premios y es el fundador de la compañía Danza viva.

-Luisa Broto (Huesca, 1965). Política. Es la actual vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza y consejera de Derechos Sociales. Educadora especializada en adultos en el Centro Obrero de Formación (CODEF), ha trabajado como voluntaria durante varios cursos.

-Jesús Generelo. (Huesca, 1964). Activista. Licenciado en Ciencias de la Información es el actual presidente de la FELGTB, la mayor asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales de España. En la actualidad lucha incansablemente para aprobar una ley estatal de igualdad para el colectivo que luche contra la homofobia.

-Fernando Rivarés: (Zaragoza, 1970). Político. Periodista, escritor, guionista y editor español. Desde el 13 de junio de 2015 es concejal de Economía, Hacienda y Cultura en el Ayuntamiento de Zaragoza. También es el Portavoz del Gobierno municipal.

ASTURIAS

Diego Manuel Béjar (Gijón, 1973). Empresario. Emprendedor, creador del portal Chueca.com. Director de Looping Media, empresa responsable de las redes sociales UniversoGay.com Geomundos.com, el espacio cultural La salita de las letras y los sellos editoriales Stonewall (especializada en literatura LGTB) y Punto en Boca Internet y la cultura LGTB.

Pelayo Díaz (Oviedo, 1986). It-boy homosexual del momento. Saltó a la palestra mediática por su relación con el recientemente fallecido David Delfín, pero su trabajo diario en la pequeña pantalla le ha servido para acaparar titulares a título propio. Ha escrito recientemente un libro autobiográfico titulado ‘Indomable’.

José Lamuño (Oviedo, 1987). Actor. El actor y modelo ha participado en series como El internado, La que se avecina, Un golpe de suerte y Aquí me las den todas. Su rol en La que se avecina es la que le ha lanzado recientemente a la fama, dando vida al personaje Hugo. También se le ha visto por pasarelas en Madrid desde entonces.

Francisco Javier Martínez Andrade. Político. El militante de IU en Oviedo Francisco Javier Martínez Andrade es miembro del Consejo Político y está vinculado profesionalmente al sector de la discapacidad.

CANTABRIA

-Regino Mateo. Trabaja diseñando la programación cultural del Palacio de Festivales de Cantabria, que es una de las principales instituciones culturales de la región. En la descripción de su Twitter de refiere a sí mismo como “poeta. Gay. Militante de la vida. Fanático de la música, la literatura y los perros. El corazón a la izquierda”.

-Álvaro Pombo. (Santander, 1939) Escritor. El escritor de 78 años, ganador de múltiples premios por sus novelas, vivió la represión franquista por ser homosexual durante los tiempos de la dictadura. Fue despedido de su cargo de profesor y tuvo que huir del país.

CASTILLA Y LEÓN

-Ángeles Álvarez. (Zamora, 1961) Diputada. Incansable activista en defensa de los derechos de las mujeres, fue la primera parlamentaria que declaró abiertamente su homosexualidad. Ofició la boda de Pedro Zerolo y protagonizó el primer matrimonio de lesbianas celebrado en el Ayuntamiento de Madrid en octubre de 2005.

-Elena Anaya. (Palencia, 1975). Actriz. Anaya ha cumplido este año su sueño: ser madre. Anaya, actual pareja de Tina Afugu, dio a luz en febrero a un niño. Muy celosa de su intimidad, sólo habló de su embarazo cuando ya era evidente.

-Jesús Encinar (Ávila, 1970). Empresario. El fundador y CEO de Idealista.com, el portal inmobiliario líder en España, es considerado como uno de los directivos de nuestro con mayor reputación. No esconde su homosexualidad. En su propia bio de Twitter se define como “gay”. “Ser gay no es parte de mi vida privada, es mi vida. Soy gay cuando trabajo o voy de vacaciones”, explica.

-Bernardo Hernández (Salamanca, 1970). Empresario. Entre el extenso currículum del emprendedor y ejecutivo del mundo de la tecnología figuran cargos como director de las redes sociales Flickr y Yahoo, además de director de Producto de Google. Es abiertamente gay y hace dos años se convirtió en padre.

-Pepa Tascón. Activista. Vicepresidente FECyLGTB y secretaria de Comunicación de LesgÁvila. “Es hora de que Castilla y León avance de una vez hacia la igualdad del colectivo LGTB+. Precisamente aquí es donde más falta hace”, dice la activista.

CASTILLA-LA MANCHA

-Pedro Almodóvar. (Ciudad Real, 1949). Director. El director de cine español que más proyección internacional ha alcanzado siempre ha sido un celoso de su vida personal, aunque como reconoció en una entrevista “nunca” ha ocultado que es gay. Su pareja, Fernando Iglesias, aparece -aunque sea en forma de cameo- en todas sus películas. Está escribiendo nuevos proyectos, pero poco se conoce de ellos.

-Vanesa Klein (Talavera de la Reina, 1989). Cantante. Vocalista en las grandes discotecas de Ibiza y otros clubs internacionales ha sido conocida este año por todo el público tras intentar ser la representante española en Eurovisión. Dio a conocer públicamente su homosexualidad de la mano de su ex pareja Patricia Yurena.

-Jesús Martín (Ciudad Real, 1961). Político. Ha sido los cuatro últimos alcalde de Valdepeñas por el PSOE. Antes de entrar en política, se dedicaba al teatro y a la publicidad. Desde hace casi cuatro años vive con Pablo, su pareja.

-Millán Salcedo. (Ciudad Real, 1955). Humorista. El actor de Martes y Trece sufrió un lamentable incidente en su pueblo natal al convertirse en víctima de amenazas homófobas. Iba a ser el pregonero de las fiestas locales, pero al final no acudió a las fiestas. Un episodio que le marcó.

CATALUÑA

Sandra Barneda (Barcelona, 1975). Periodista. La presentadora de Telecinco recibió la semana pasada un premio por su aportación a la visibilidad del colectivo LGTB. Entre lágrimas aseguró que era uno de los premios más importantes de su carrera. Actual pareja de Nagore Robles, se declaró lesbiana ante la cámara en horario de máxima audiencia.

Jaume Collboni (Barcelona, 1969). Político. Es un político español, abogado de profesión y funcionario de la Administración local. Casado con Óscar Cornejo, uno de los dueños de la productora de televisión La Fábrica de la Tele.

Toni Comín. (Barcelona, 1971). Político. Conseller de Salud de la Generalitat. El filósofo y político es gay, cristiano e independentista. Fue uno de los primeros políticos en salir del armario públicamente. Tiene pareja y una hija de cuatro años.

Dulceida (Barcelona, 1989). Influencer. Primera bloguera abiertamente bisexual de España. Una enorme legión de followers siguen cada uno de los instantes de su vida, narrados casi al minuto en todas las redes sociales. Como el momento de su boda con su mujer Alba Paul, con la que contrajo matrimonio en una playa de Sitges en septiembre de 2016.

Miquel Iceta (Barcelona, 1960). El actual líder de los socialistas catalanes fue pionero en la vida política española al declarar su homosexualidad.

Mayte Martín (Barcelona, 1965). Cantaora. Cantante, compositora y cantaora de flamenco. Se ha forjado su propio camino en una profesión en la que nadie del colectivo LGTB había, hasta entonces, salido del armario.

Oriol Noris (Barcelona, 1973). Periodista. Presentador de Televisión Española, fue despedido de manera polémica de uno de los informativos de más audiencia. En ese momento hizo pública su relación con su marido Francesc Soler a través de Twitter recibiendo un gran apoyo a través de todas las redes sociales.

Jordi Petit (Barcelona, 1954). Activista. Empezó desde muy temprana edad su militancia en defensa del colectivo LGTBI contra el franquismo. Sus años de lucha clandestinale llevaron varias veces a la cárcel. Es uno de los primeros activistas de España y en la actualidad presidente honorífico de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya (CGL)

Miguel Poveda (Barcelona, 1973). Cantante. Flamenco, gay y padre soltero. Una combinación que ha hecho que este catalán rompa moldes desde el momento en el que reconoció públicamente su homosexualidad. En recientes entrevistas ha reconocido los problemas que tuvo con su familia cuando decidió salir del armario.

Jorge Javier Vázquez (Barcelona, 1970). Presentador. El presentador estrella de las tardes de Telecinco se ha convertido en otro icono gay en la parrilla de Mediaset. Reinventando como escritor, empresario teatral y actor, ha ayudado a normalizar la homosexualidad mientras se dirige a millones de espectadores.

-Santi Vila (Granollers, 1973). Político. Catalán de PDCat (antigua CiU), es el actual conseller de Cultura en el Gobierno de la Generalitat. Su boda, celebrada en julio de 2014, rompió moldes dentro de su partido: fue el primer enlace gay del Govern. La ceremonia la ofició el entonces alcalde de Girona Carles Puigdemont, ahora presidente de la Generalitat. Escritor e historiador, Santi Vila también ha fundado Convergais, la asociación de gays integrada en Convergència.

CEUTA

Pablo Nuñez Díaz: Lleva muchos años luchando por la reivindicación por unos derechos igualitarios para el colectivo LGTB. Fue uno de los fundadores de la asociación ceutí Y a ti qué? Del asociacionismo pasó a la política y entró a formar parte del PSOE de Ceuta en 2007. Su implicación aumentó con los años y asumió las funciones de secretario de Política Social y Sanidad.

COMUNIDAD DE MADRID

Miguel del Arco (Madrid, 1965). Dramaturgo, guionista y director de escena. Pareja actualmente del actor José Luis Martínez. Antes de seguir el sendero del arte, del Arco fue deportista. Abandonó sus estudios mientras cursaba la carrera de Medicina.

Javi Calvo y Javi Ambrossi. (Madrid, 1991 y Madrid 1984). Actores. Pareja profesional y sentimental, los ‘Javis’ están revolucionando el panorama teatral y audiovisual con obras de éxito como ‘La llamada’ y ‘Paquita Salas’. Calvo comenzó como actor a los 11 años y fue protagonista de ‘Física o Química’. Por su parte, Ambrossi, estudió Periodismo pero ha dedicado su carrera profesional a su faceta más artístico.

Lorenzo Caprile (Madrid, 1945). Activista. Desde que salió del armario, hace más de cinco décadas, Boti ha aceptado su rol como líder del movimiento LGTB en España. Esta guerrera del colectivo fue recibida por los Reyes en el Palacio del Pardo en su condición Presidente de la Federación Estatal de de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales

Edu Casanova (Madrid, 1991). Actor. Saltó al estrellato gracias a su papel de Fidel en Aida ha estrenado recientemente su primer largometraje (‘Pieles’) rodeado de un gran elenco de compañeros y amigos como Ana Polvorosa, Secun de la Rosa o Carmen Machi.

Boti García (Madrid, 1945). Activista. Desde que salió del armario, hace más de cinco décadas, Boti ha aceptado su rol como líder del movimiento LGTB en España. Esta guerrera del colectivo fue recibida por los Reyes en el Palacio del Pardo en su condición Presidente de la Federación Estatal de de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales.

Beatriz Gimeno (Madrid, 1962). Política. Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, lleva toda su vida luchando por los derechos LGTBI. Desde junio de 2015 en el Congreso, fue la líder de la Federación de gays, lesbianas y transexuales cuando se aprobó el matrimonio igualitario.

Victor Gutierrez (Madrid, 1991). Deportista. Waterpolista, salió del armario al sentir la responsabilidad de representar al colectivo. Lo hizo además cuando su selección tenía un foco de atención especial, durante las Olimpiadas de Río en 2016.

Paloma del Río (Madrid, 1969). Periodista. La voz que retransmite en Televisión Española deportes minoritarios como gimnasia, patinaje o hípica. Esta periodista, que ha recibido la Medalla de Oro de la Real Orden Del Mérito Deportivo, será la abanderada de los Juegos del Orgullo que se celebrarán en Madrid como antesala del Orgullo Gay Mundial.

Kike Sarasola (Madrid, 1963). Empresario. El empresario de Room Mate Holes fue uno de los primeros deportistas españoles -practicaba hípica- en reconocer abiertamente su homosexualidad. A su boda con su novio de toda la vida, Carlos Marrero, acudió hasta el ex presidente Felipe González.

Carlos Urroz (Madrid, 1966). Director de ARCO. Una de las personas más influyentes en la escena artística española. El galerista ha sido uno de los principales embajadores la Feria del Arte Contemporáneo en el ámbito internacional.

COMUNIDAD VALENCIANA

Nacho Canut (Valencia, 1957). Artista. Un viejo conocido del pop español. El bajista y compositor nacional ha colaborado con artistas de la talla de Alaska, Kaka de Luxe, Parálisis permanente, Fangoria y Los Vegetales.

Nacho Duato (Valencia, 1957). Bailarín. Es un bailarín de ballet y coreógrafo español. Se formó como bailarín en algunas de las mejores instituciones a nivel mundial en el campo de la danza como: Rambert School de Londres, Mudra School de Maurice Béjart en Bruselas y las Alvin Ailey American Dance Centre de Nueva York.

Lucía Etxebarria (Valencia, 1966). Es una escritora bisexual cuya obra ha sido traducida a más de veinte idiomas. Una de las novelistas y ensayistas más controvertidas del panorama actual. Ganadora del Premio Nadal con la novela que significó su irrupción en las letras, Beatriz y los cuerpos celestes.

Fran Ferri. (Valencia, 1984). Político. Es un político español, diputado de las Cortes Valencianas por Compromís, un partido con varias personalidades del ámbito LGTB. "Creo que es porque somos el partido que no tiene gente en el armario, en otros partidos también los habrá pero no lo dicen", dice el político

Agustín Pérez Rubio (Valencia, 1972). Galerista. Director del MALBA Museo de Arte de Latinoamérica de Buenos Aires, uno de los museos latinoamericanos más importantes.

Francisco Polo (Valencia, 1981). Ciberactivista. Durante muchos años ha sido el líder de la plataforma de recogida de firmas Change.org. Ciberactivista LGTBI acaba de fichar por la nueva Ejecutiva del líder del PSOE de Pedro Sánchez. Se encargará del área de Innovación.

Susi Sánchez (Valencia, 1955). Actriz. Esta actriz se ha movido entre la tele, el teatro y la gran pantalla. En 2014 fue nominada como actriz de reparto en los Goya 10.000 noches en ninguna parte, además de ser una de las protagonistas de 15 años y un día, una de las películas más nominadas de los premios.

Beatriz Sanchís (Valencia, 1976). Directora de cine. La valenciana ha sido nominada en las categorías de Premio Goya a la Mejor Dirección Novel por ‘Todos están muertos’ y Premio Goya al Mejor Cortometraje Documental por ‘La clase’.

Inma Serrano (Alicante, 1968). Artista. Aunque actualmente vive en México esta cantaora se ha recorrido toda la costa mediterránea de nuestro país hasta asentarse en la capital. Ha sido jueza de Operación triunfo en tres ocasiones. Entre sus repertorio musical como compositora y cantante se estima que ha vendido ya 1,500,000 copias.

EXTREMADURA

Alfredo Murillo (Badajoz, 1986). Periodista. Actual editor Jefe de Buzzfeed España, una de las web más visitadas del panorama mediático y antiguo colaborador de revistas conocidas como 'GQ', 'S Moda' o 'Condé Nast Traveler'.

Toño Pérez (Cáceres, 1961). Chef. Uno de los cocineros más aclamado del panorama gastronómico español, dirige junto a su marido José Polo, el restaurante Atrio en Cáceres. Además del restaurante cuenta con una impresionante bodega que ha ido coleccionando junto a su pareja.

GALICIA

-Roberto Castón (La Coruña, 1973). Director de cine. Tras estudiar cine en Barcelona, impulsó la creación del festival de cine de temática LGBT Zinegoak en Bilbao. Sus cortometrajes tocan temas de temática gay lésbica. Su único largometraje se llama Ander.

-DJ Eme (Monforte de Lemos, 1982). Una de las DJs más relevantes en la escena española. Musicalmente la artista pisa tanto el indie como la electrónica. Ha sido reconocida con diversos premios de publicaciones especializadas. Sus presentaciones destacan por toda la geografía española.

-Marta Fernández Herraiz (Santiago de Compostela, 1980). Consultora. Anteriormente, senior manager de HANSEN&PARTNER, pero como verdaderamente ha contribuido a la causa gay es a través de LesWorking, una red para lesbianas profesionales que cuenta con más de 800 miembros ya. Su fin: visibilizar a las mujeres lesbianas y al colectivo gay.

-Fito Ferreiro (La Coruña). Coordinador a nivel estatal de 7 Cores, el grupo LGTB del PSOE. Actualmente concejal de LA Coruña, participó en la elaboración de la ley de visibilización y no discriminación LGTBI gallega y en el actual proyecto de ley trans gallega.

-Rafael Martínez Cortiña. Economista y escritor. CEO de la empresa Thinketers de marketing creativo, en el que se trata contenido para las marcas, celebrities e influencers, con el "objetivo de hacerles conectar con su audiencia".

-Xosé Paulo Rodríguez Domínguez (Ourense, 1996). Director del teatro Rosalía de Castro de A Coruña y Presidente de La Red Española de Teatros.

-María Xosé Queizán (Vigo, 1939). Escritora. Reconocida escritora, catedrática de lengua y literatura gallega y activista feminista. Aseguró en una entrevista que “uno de los motivos por los que el feminismo reivindicó el lesbianismo es porque si valoras a una mujer puedes enamorarte de ella y tener una relación basada en la igualdad y en el afecto”.

-Beatriz Suárez Briones. Investigadora universitaria. Es directora y creadora del Máster de género en la Universidad de Vigo, defensora de los derechos LGTBI.

ISLAS BALEARES

-Paco Tomás (Palma de Mallorca, 1967). Periodista. Es un periodista, guionista y escritor español. Excolaborador de EL ESPAÑOL. Actualmente es director y presentador del programa, trata temas de la cultura LGTB. Recibió el Premio Pluma, junto a la periodista Rosa Montero y al director de cine Pedro Almodóvar.

-Buika (Palma de Mallorca, 1972). Cantante. Aunque su origen es guineano y actualmente reside en Estados Unidos, nació en España. Bisexual reconocida, ha recibido hasta un premio entregado por por el mismo Sabina. Fue nombrada por Chavela Vargas como su sucesora.

ISLAS CANARIAS

-Carla Antonelli (Tenerife, 1959). Política. Política defensora incansable de los derechos LGTBI, ahora tiene acta como diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE. Es la primera y única mujer transexual en ejercer su actual cargo.

-Omayra Cazorla. Youtuber. Una de las youtuber más popular de las islas afirmaba en un post en Facebook que "muchos creerán que no es necesario. Que somos personas y no debemos ponernos etiquetas pero, es tan necesario encontrar tu identidad como el aire que respiramos. Sí. Soy Lesbiana. Amo a una mujer. Me levanto y me acuesto con ella. No me miento. Soy libre. Vivo por y para la libertad”.

-Pepe Dámaso (Las Palmas de Gran Canaria, 1933). Artista. Este pintor y escultor nacido en Tenerife tiene unas 6000 obras expuestas en museos de las ochos islas canarias. La persecución que sufrió durante su juventud debido a su orientación sexual ha sido el caldo de cultivo de muchas de sus obras.

-Brays Efe (Las Palmas de Gran Canaria, 1988). Actor. Licenciado en Comunicación Audiovisual, periodista y escritor de cortometrajes ha dado el salto a la fama con su aplaudido papel en la serie web Paquita Salas. Un trabajo que le ha servido para alzarse este año con el premio Feroz al mejor actor protagonista.

-Daniel Rodríguez Marcelino (Santa Cruz de Tenerife, 1992). Modelo. Renunció al título de Mister España cinco meses después de ser nombrado el hombre más guapo de España, por discrepancias con los organizadores del concurso de belleza. El tinerfeño fue el primer míster español en declararse abiertamente homosexual.

-Jerónimo Saavedra (Las Palmas de Gran Canaria, 1936). Político. En su carrera política destacan sus cargos como presidente de Gobierno de Canarias, ministro de Administraciones Públicas, de Educación y Ciencia y alcalde de La Palmas. Salió del armario públicamente en el prólogo del libro Los españoles salen del armario, de Fernando Bruquetas de Castro.

-Patricia Yurena (Santa Cruz de Tenerife, 1990). Modelo. Tras ser Miss España y Miss Universo volvió al foco informativo al manifestar públicamente su homosexualidad: publicó una fotografía que dio la vuelta al mundo con su ex pareja la DJ Vanesa Klein. “Romeo and Julliet”, escribió quien se convirtió en ese momento en la primera reina de la belleza española en reconocer públicamente su homosexualidad.

LA RIOJA

Javier Cámara (Albelda de Iregua, 1967). Actor. El actor de cincuenta años se convertirá este verano en padre gracias a un vientre de alquiler. Encima lo hará por partida doble. Espera el nacimiento de mellizos en Estados Unidos. Acaba de terminar el rodaje de la tercera temporada de Narcos.

Francisco Pérez Diego. Político. Fue alcalde de Clavijo una legislatura y durante otra fue concejal. Como activista ha ocupado los cargos de presidente y secretario de Gylda, la única asociación de Gays y lesbianas en la Rioja.

Álvaro Villar Calvo. Activista. Político de Izquierda Unida y de ALEAS en La Rioja desde hace más de 10 años. Es ex concejal en Soto de Cameros y activista en varios movimientos sociales y manifestaciones a favor de la defensa de los derechos de los gays.

MELILLA

Rafael Robles es uno de los pocos activistas visibles en Melilla. En su perfil de Twitter se describe a sí mismo como un gay activista de la asociación AmlegaMelilla, feminista y socialista. Es politólogo y profesor de FP de servicios a la Comunidad.

MURCIA

Francisco Javier Sánchez. Político. Este hombre ha desempeñado distintos cargos en una comunidad que no es conocida por la cantidad de personalidades que hayan dado visibilidad al colectivo gay, pero él ha aportado simplemente con su presencia. Ha desempeñado el puesto de coordinador de pedanías y distritos en el Ayuntamiento de Murcia, Presidente del Consejo Local de la Juventud de Murcia Y presidente de Nuevas Generaciones de Cabezo de Torres y de la Región de Murcia.

Jesus Costa. Activista. El presidente del colectivo 'No te prives' es uno de los hombres que más ha luchado por hacer ondear la bandera gay en Murcia. Aclara que la homofobia es un problema en la Región, no solo en incidentes violentos, sino también en otros ámbitos como el educativo.

NAVARRA

Abel Azcona (Pamplona, 1988). Artista. Sus polémicas performances han dado mucho de qué hablar por su contenido altamente crítico y reivindicativo. Su trabajo critica la religión atrozmente. Es un defensor de la libertad sexual y la libertad de expresión.

Etxaniz (Pamplona). Artista. Tras un cambio de sexo, el artista teme por el cambio de su voz en su profesión como cantante. Inevitablemente una figura de influencia en el ámbito LGTBI, ha colaborado con artistas como Extremoduro, Inconscientes, Chenoa, Ciclonautas, Rulo, Tierra Santa o Carlos Baute.

Koldo Martínez Urrionabarrenetxea. (Guipúzcoa, 1953). Político. Portavoz de la coalición Geroa Bai en el Parlamento de Navarra. Salió del armario en la tribuna del Parlamento navarro. Es licenciado en Medicina y ejerce médico intensivista en la UCI del Hospital de Navarra.

Julen Sesma. Activista. Presidente de la asociación contra el Bullying de Navarra. También es locutor de radio. En su blog dice: “No entiendo porque la gente tiene miedo a decir que lo es, yo lo tuve y cuando reconocí públicamente mi homosexualidad, me sentí como nunca, genial”.

PAÍS VASCO

-Asier Gómez Etxeandía (Bilbao, 1975). Actor. "No recorrería la alfombra roja de los Goya con mi novio por reivindicar, sino por amor", decía el actor español en una entrevista con la revista GQ. Su carrera ha abarcado la televisión, el teatro y el cine.

-Fernando Grande Marlaska (Bilbao, 1962). Juez. Es el actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el hecho de hacer pública su homosexualidad sirvió para visibilizar al colectivo hasta entonces oculto en el mundo de la judicatura. Ingresó en la carrera judicial hace 30 años.

-Jon Kortajarena (Bilbao, 1985) Modelo. El actor español con más proyección internacional no oculta su homosexualidad y ha paseado con su pareja delante de photocalls llenos de fotógrafos. Galardonado como hijo ilustre de Bilbao, ha realizado sus primeros trabajos en la pequeña pantalla de la mano de Telecinco.

-Javier Maroto (Vitoria, 1972). Político. El ex alcalde del PP de Vitoria y uno de los dirigentes de la actual cúpula de Génova, 13 es una de las pocas voces de su partido que criticó la posición de sus compañeros de filas sobre el matrimonio homosexual. Gracias a la ley de Zapaterio, él contrajo matrimonio con su pareja de hace casi dos décadas. A su boda acudió el propio Mariano Rajoy.

Iñaki Oyarzabal (Vitoria, 1966). Político. Pocos años después de defender su posición a favor del matrimonio gay, este político del PP en el País Vasco que ejerce el -cargo de secretario de Justicia, Derechos y Libertades- anunció públicamente su propia homosexualidad.

-Luis Venegas (Vitoria, 1979). Editor para las revistas independientes y de edición limitada: Fanzine137, EY! Magateen y Candy. También ha sido director creativo para marcas como Carolina Herrera, Loewe, Acne y American Apparel.