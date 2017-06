A Selectividad disfrazado de Pikachu tras perder una apuesta: “Quiero estudiar Periodismo”

A las puertas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares se ha repetido la misma fotografía que cada curso se puede capturar minutos antes de empezar la Selectividad: estudiantes de 2º de Bachillerato nerviosos repasando apuntes a última hora antes de entrar a examinarse, profesores dando los últimos consejos y algunos padres -más nerviosos que sus hijos- tratando de poner calma. Pero este martes, en esta instantánea se ha colado un estudiante que ha acaparado todo el foco de atención. El madrileño Roberto Domínguez, quien ha aparecido disfrazado de con un pijama de Pikachu tras perder una apuesta en Twitter: “Aposté que no llegaría a 10.000 retuits y en 25 horas lo conseguí. Y aquí estoy”.

Domínguez ha cursado el Bachillerato de Humanidades en el Instituto Vegasur de San Martín de la Vega y llega a Selectividad con una buena posición de salida: ha logrado un 8 de nota media en Bachillerato. Pero necesita más nota. Quiere estudiar el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Por eso, lleva más de dos semanas preparando los exámenes de la nueva Selectividad que se estrena este martes.

Entre horas de estudio, el pasado viernes hizo un parón. “Me aburría de estudiar y no se me ocurrió mejor cosa que cambiar la ropa de invierno del armario por la de verano”, explica el joven a EL ESPAÑOL. En ese momento se encontró, según relata, un pijama del personaje de Pokemon. “Me pareció gracioso hacerme una foto, subirla a Twitter y lanzar el reto”. La apuesta: si lograba 10.000 retuits a la fotografía iría a la PAU disfrazado. “No imaginaba ni loco que llegase”, lamenta el madrileño.

El tuit se volvió viral y en “25 horas exactas” sobrepasó la cifra fijada. Pues bien, con el disfraz amarillo ha estado a las puertas de la facultad, apuntes y DNI en mano hasta que le han comunicado que no podía acceder al aula magna del campus. “No me juego Selectividad por el reto”, dice.

Si esto llega a 10.000 RT hago Selectividad con el pijama de Pikachu pic.twitter.com/PSrml9PhSs — Incendios de Nieve (@YourCaffeine_) 1 de junio de 2017

Tiene tres días de exámenes por delante para intentar acceder a la carrera que quiere, una de las más demandadas de la Comunidad de Madrid. Hoy se examinará de Lengua Castellana y Literatura, Historia e Inglés. Luego intentará subir la nota con Latín, Economía, Geografía y Filosofía. Los exámenes que mejor se le darán, según explica, el de Historia de España y Lengua. El que peor lleva preparado el de Geografía, admite entre nervios.

Domínguez, acompañado con por el resto de compañeros de instituto, asegura que ha cumplido el reto “porque no quedaba otra”. Y aunque al primer examen no le han dejado pasar con su pijama, avanza que en los descansos de las pruebas volverá a ponérselo.

Primera Selectividad de la LOMCE

Alrededor de 300.000 alumnos de todas las comunidades autónomas se examinarán a partir de este martes de la nueva Selectividad de la LOMCE que, tras los cambios realizados por el PP en su propia ley educativa, guarda más similitudes que diferencias con respecto a la anterior Prueba de Acceso a la Universidad. Sólo habrá exámenes de asignaturas de 2º de Bachillerato después de que el Gobierno dejase sin efectos las polémicas reválidas de Wert.

La primera fase de la Selectividad tendrán tres exámenes comunes para todos las ramas de Bachillerato y una troncal de opción dependiendo del itinerario elegido por el alumno. Esta se puntuará de 1 a 10 siendo necesario obtener un 4 para poder acceder a una carrera universitaria. Los alumnos que lo deseen también podrán subir nota con hasta cuatro asignaturas específicas de su modalidad. Esta segunda parte es utilizada para los estudiantes que quieren cursar titulaciones con mucha demanda y nota de corte muy elevada. Puntúa de 10 a 14 y en ningún caso sirve para bajar la nota de la fase general.