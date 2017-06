Por qué nos hemos matriculado en la peor universidad de España: “Me la sudan los rankings”

La Universidad San Jorge de Zaragoza vuelve a ser la peor universidad de España. El pasado curso -semanas antes de realizar la temida Selectividad- ya era público el famoso U-Ranking, que colocaba al centro privado aragonés en la última posición. Sin embargo, este listado no fue impedimento para que cientos de estudiantes decidieran matricularse en sus nuevos estudios universitarios en la San Jorge. Es más, la universidad ha incrementado las matriculaciones en el último año pese a ser colista. "Nos la sudan los rankings", protestan los estudiantes.

La semana lectiva ha terminado en el campus de la Universidad San Jorge con un nuevo jarro de agua fría. Tras conocerse el estudio que analiza 61 universidades (48 públicas y 13 privadas), los mensajes de Whatsapp se suceden entre los alumnos y profesores. El late motiv de todos ellos: el nefasto lugar en el que quedaba la institución privada donde labraban su futuro.

Pero este año los alumnos parecen inmunes a los nefastos resultados que obtiene esta universidad con menos de 15 años de antigüedad. María Pelayo, estudiante de primero del Grado de Farmacia, reconoce a EL ESPAÑOL que escuchó en la radio el año pasado, antes de matricularse, los resultados del estudio -elaborado por la Fundación BBVA y Ivie-. Sin embargo, no dudó, asegura, en apostar por la Universidad San Jorge.

“Hable con la gente que conozco de otros años que está estudiando Farmacia y estaban contentos”, dice. Y tomó la decisión: “Me dio bastante igual el estudio, la verdad”.

UNA UNIVERSIDAD “BEBÉ”

Rosana Bautista y Laura Solan, estudiantes de primero del Grado de Periodismo, admiten que les asustó “un poquito” cuando conocieron el ranking antes de empezar la carrera. “La gente me recordaba que era la peor de España, y también mi familia y mi grupo de amigos”, dice Laura.

Sin embargo, Rosana entendió –según cuenta- que “sabía que al no tener tantos años de vida como otras universidades, en el ranking la pondrían mal”. Y cree que “el ranking no me parece del todo fiable para elegir universidad, hay que entender que la San Jorge es un bebé comparado con otras universidades”. Tanto Rosana como Laura no creen que la San Jorge sea “una mala universidad”.

Ambas defienden que “los profesores dedican mucho tiempo con el alumno, tanto en tutorías como apoyo fuera de las clases”. Laura entiende que “por muy privada que sea la universidad, no es nada fácil. Es un prejuicio que se instala siempre, pero es mentira”.

Es más, Rosana Bautista hace una enmienda al ranking que dinamita el buen hacer de su universidad. Ella cree que “no me parece justo una posición tan mala, porque no he visto que hablen de la política de becas. Porque yo estoy con beca por la excelencia, por el coste que tiene, y me lo ha dado la Universidad”. Afirma Rosana que está situación se extiende en otras carreras porque “no soy la única persona que conozco”.

“NOS LA SUDAN LOS RANKING”

Julia Mancho es estudiante de primer curso de Publicidad y defiende su futuro laboral pese a estudiar en la peor Universidad de España, siempre atendiendo al ranking del BBVA. Julia critica el ranking porque ella no se preocupa por la investigación, reconoce que su preocupación es “mis clases o mis profesores, no otra cosa”. Y afirma también que “todo depende del estudiante de cómo se esfuerza o motiva para sacar lo mejor posible en cada asignatura”. Es más, Julia lo tiene claro respecto a su Universidad: “La marca San Jorge no va a manchar mi curriculum”.

Una expresión que comparten “tal cual” dos estudiantes de primero del grado de Publicidad, David Algas y María Aznar. De hecho, van más allá sobre el ranking que coloca a su universidad en el último lugar de España. “Nos la sudan los ranking”, afirman ambos, “la Universidad está bien, los profesores son excelentes y estamos encantados”. Una afirmación que, según cuentan, comparte todo el campus de la Universidad San Jorge.

Según la experiencia de David Algas, “he trabajo de promotor, de animador o de azafato y para trabajos de cara al público me han mirado muy positivamente por estudiar en la San Jorge”. El coste medio de la Universidad San Jorge está cerca de los 9.000 euros, aunque destaca por encima de todos el coste del grado de Farmacia: poco más de 13.000 euros al año.

María Aznar hace hincapié en la facilidad para poder contactar con empresas durante su trayectoria académica. Se muestra “tranquila” porque sabe que la Universidad San Jorge tiene “muy buena relación con las mejores empresas aragonesas y algunas de las más importantes de España”. Algo, dice María, que no tiene la Universidad Pública de Zaragoza, lo que califica de “algo que te diferencia en Zaragoza”.

“MIS PADRES VIERON EL RANKING”

Clara Navarro tiene 18 años y es estudiante del primer curso de Magisterio de Primaria en la Universidad San Jorge. “La gente me había hablado muy mal, pero ha sido todo lo contrario, estoy muy contenta para ser el primer año”. Clara no tiene dudas, “es la mejor decisión que he tomado nunca”.

Al igual que todos los estudiantes consultados, Clara conocía el ranking. “A mí, sinceramente, me da igual, la gente habla mucho y sabe poco”, explica. Pero recuerda el momento cuando se publicó, hace un año, el U-ranking colocando a la universidad que había solicitado la última de España.

“Mis padres vieron el ranking”, pero explica que no sucedió nada, “al revés, el ranking no nos asustó ni me preocupó a mí. Lo leímos y como si nada. Entendemos que es una universidad nueva y todo que comienza parte de cero”.

De la misma opinión es Daniel Zapata, estudiante de Comunicación Audiovisual de primer curso. “Si la universidad tiene diez años es normal que no tenga una buena puntuación en investigación”. Daniel es navarro, y por ello conoce el prestigio que tiene la Universidad de Navarra en investigación, “sobretodo en Medicina”, cuenta.

“MOGOLLÓN DE INFORMACIÓN”

Daniel cree que “esos rankings hacen daño a la Universidad, pero nadie ha venido a evaluar aquí como se da clase. Muchos de nuestros profesores estudiaron en la Universidad de Navarra, que se supone que eres Dios si estás ahí”. Y sentencia: “No es tan objetivo el ranking”.

Álvaro Navarro es estudiante de Magisterio de Primaria bilingüe, también de primer curso, y explica a este diario que su carrera se implantó hace dos años, por lo que “con un año en funcionamiento no se puede saber si es buena o mala”.

Lo mismo explica Estela García, estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, de primer curso de la carrera. Estela recuerda que preguntó sobre el ranking y “la Universidad respondió con mogollón de información, con documentación y de todo, para desmentir el ranking”. Con lo cual, afirma Estela, “nos tranquilizó bastante y decidí matricularme en la Universidad San Jorge”.