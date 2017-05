Cinco marcas contra la astenia primaveral

Abajo las culpas. La autoayuda no queda circunscrita a libros de bolsillo, mal editados, pero con frases vistosas. Una buena tarde de compras, también por internet desde luego, te puede subir la moral más que un beso en el cuello.

A continuación cinco sugerencias que a mí me han interesado. Algunas ya las compré. Otras están en la lista de embarque, eso sí, espero que no haya overbooking.

¿Conoces Vitsoe? El alemán Dieter Rams, el diseñador industrial de Braun, es al diseño lo que Walt Disney a la animación. Copiado hasta el descaro por Steve Jobs, Dieter Rams aún vive (Wiesbaden, Alemania, 85 años) y trabaja para la firma con la que empezó a colaborar en 1959. ¿A qué se dedica Vitsoe? Edita muebles de diseño sobre el lema de que menos es mucho más, o mejor dicho de que tener menos es más. Echa un vistazo a su página web y encontrarás una de las últimas apariciones públicas de Rams, bastón en mano, visitando los cuarteles generales de la firma junto a Mark Adams, director general de la empresa el día de su cumpleaños.

Hay que volver a escribir a mano. Te lo recomiendo. Pruébalo y ya verás como cuando lleves un rato te duele la muñeca. A dibujar. A imaginar con bocetos. Nada mejor que los cuadernos de la 'Papelarias' Emilio Braga. Desde 1918 lleva esta familia portuguesa dedicada a la elaboración de cuadernos en Lisboa y desde entonces han mantenido su amor por el papel y la encuadernación. En su página web encontrarás 79 referencias. No hace falta que las pidas todas. Te las mandan a casa, pero si eres comprador impulsivo, de la generación de Los Chiripitifláuticos o de los que ya están planificando las compras de Navidad te aseguro que no fallas. También puedes comprarlos en Colette esta primavera si tienes previsto viajar a París.

¿Harto de viajar con la Lonely Planet? O más correcto sería preguntarte: ¿Cansado de viajar, pongamos a la India, y en cada café al que vas encontrarte a los mochileros leyendo exactamente la misma página que tú? Lo entiendo. Me ha sucedido una y mil veces. Por eso te recomiendo estas guías, la Love Travel Guide (Handsbooks for the luxury vagabund), editadas con cariño e información por Fiona Caulfield desde 2007. Fiona cree que enamorarse de una ciudad es lo mismo que enamorarse de una persona. Las portadas de algodón están creadas con el diseñador basado en Delhi Sonam Dubal of Shankar que ha trabajado con mujeres de la región de Andhra Pradesh.

Yo ya me he comprado Love Kolkata y espero con ansia Love Himalaya. Ya ando imaginando qué meter y qué no en el macuto.

En estos tiempos de dictadura digital en los que vivimos somos muy pocos los que guardamos imágenes para revelar. En medio hay otro mundo, el del revelado instantáneo. Leica propone la Leica Sofort (275 euros) en diversos colores (mi favorito es el menta). Su formato recuerda al de la Fujifilm Intanx Mini 90, con la que comparte también suministro de carretes. Algunos datos técnicos: pesa 300 gramos y tiene sensibilidad ISO 800. Ningún problema para conseguir película. Te recomiendo el de blanco y negro (Monochrom 19,99 dólares en Amazon) de diez exposiciones (64 x 46 mm). No es barato, pero imagínate que decides... pedirle a tu mujer que se case de nuevo contigo, no es cuestión de escatimar en gastos, digo yo.

Hazte con un Guernsey rojo. El clásico jersey de los marinos ingleses con 400 años de historia, utilizado por pescadores y marinos para protegerse de las espesas y peligrosas nieblas del Canal de la Mancha.

El nombre es oriundo de una pequeña isla (63 kilómetros cuadrados y unos 65.000 habitantes aproximadamente), dependiente de la corona británica pero que no forma parte del Reino Unido. Hecho a mano, unisex, cuello a la caja, ahora en rojo vivo, para que tus paseos en alta mar te den el look necesario por si el heroico navegante Didac Costa decide invitarte a su próxima singladura. (120 libras aproximadamente en la colección Heritage).