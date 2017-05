Ocho revistas nuevas que deberías conocer

Si eres de los que piensas que no necesitas más información, permíteme que discrepe. Lo que necesitas, en este tsunami informativo que nos está revolcando, es un buen sherpa. Claro que necesitamos saber más y estar a la última. A continuación he filtrado para usted, querido lector dominical, algunas de las revistas más interesantes del momento. Es fácil conseguirlas en el quiosco global. No, no me refiero a su versión en pdf sino a la red de redes. Recuerda: Print is the new digital.

Migrant Journal.- “No somos activistas pero la idea de la inmigración nos intriga. Los que hacemos la revista tenemos pasaportes de países en los que no vivimos” explica Justinien Tribillon, francés afincado en Londres. La coeditora es Catalina de Almeida, portuguesa mientras que Brito tiene base en Noruega mientras que los diseñadores son alemanes. Editada por Migrant Journal Press tiene una periodicidad bimensual y puedes comprarla en su página web. Lo siento el número 1 está agotado desde que Monocle se hizo eco.

Raquet magazine. - Una de las revistas del momento. No ya porque Nadal ande destensando cordadas con sus nuevos pelos alborotados por medio mundo sino por su original propuesta. Muy curiosos estos tipos de Raquet publishing (Caitlin Thompson y Dave Shaftel) que con poco más de 50.000 dólares conseguidos a través del micromecenazgo presentan un acercamiento trimestral al mundo del tenis muy gráfico e intelectual.

Tan sólo llevan tres números pero ya han llamado la atención de medio planeta. Si te quieres hacer con el número 1 (yo tampoco lo tengo) prepara 100 euros. Si quieres comprar el número dos prepara 100 euros pero comprarás 10 ejemplares (y así te encargarás de distribuirlos bien) y si quieres el número 3 lo mismo. También venden posters con sus portadas, camisetas y producen un buen podcast. No confundir con The Racket el podcast de heavy metal australiano.

Ordinary.- Ya anda por su quinto número esta revista de factura holandesa que siempre en su portada lleva un objeto cotidiano. Ordinario. En las primeras portadas llevaron cubiertos de plástico, bastoncillos para los oídos, esponjas para fregar y en este una bolsa de basura negra de las de andar por casa. Es fácil hacerse con la revista, la web de Magculture te la vende y te la manda a casa.

Mastermind.- El segmento de revistas de lujo, voceras de las grandes marcas de la industria, se pregunta constantemente como reinventarse. Mientras que España cabeceras como Vogue y Harper´s Bazaar, que tuve el honor de traer a nuestro país, se intercambian las directoras, nace Mastermind (como el juego ¿te acuerdas?), una revista-libro editada por la editora y consultora de moda Marie-Amelie Sauvé que también fue directora de moda de T magazine, que no se cortó a la hora de anunciar que las clásicas cabeceras han perdido su mojo y que ella tiene el secreto.Si eres de las que te lees de Porter hasta los pies de foto en vez de ir con tu novio a recoger setas merece la pena que te hagas con el primer número que ya no es temporada de hongos.

Pleasure Garden.- Una revista de las grandes. De gran formato. Pertenece a ese segmento de revistas coffee book que son “incómodas” de almacenar pero muy vistosas de coleccionar. La última en llegar al micronichos de revistas indies de jardinería, el último de los territorios tras el ciclismo y el futbol. El director John Tebbs es jardinero y también regenta una tienda online.

Pallet.- Para gente que le gusta pensar…y beber. Vaya pedazo de lema. Se basa en la tradición americana de invitar a una cerveza a alguien que no conoces para descubrir algo más de él. Fundada en Estados Unidos por Rick Bannister y sus colegas en 2015 por ahora solo puedes encontrarla en formato digital porque parece que la gestión comercial del proyecto no ha dado sus frutos.

T Magazine España.- La primera edición en Europa de T Magazine es la revista del momento en España y disculpen el autobombo. Mezcla los mejores artículos y fotografías de la edición norteamericana del New York Times con el estilo pero ofrece un papel y formato diferente. Su lema Cool people in Cool Places (Gente interesantes en lugares interesantes) explica que el diseño, su palabra fetiche, no es solo estilizar las casas de los famosos.

Puedes encontrar sus tres primeros números (Elena Ochoa muestra su casa de Madrid en el número de mayo antes de la apertura de la Fundación Foster) en la web de Spainmedia.es

Rumore.- El Grupo Z no se rinde en la edición de nuevos títulos y hace bien. Rumore rinde homenaje a la incombustible Rafaella Carrá con un formato popular de un euro y contenidos para mentes que no quieren complicarse la vida. Si eres hipster o te caen bien los nerds y te da vergüenza leerla en el autobús envuélvela en La Razón y seguro que sientes los espasmos.