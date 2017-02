10 cosas que me enseñó Álvarez-Pallete

El pasado jueves tuve la oportunidad de compartir con José María Álvarez-Pallete (53) dos horas de conversación. Desde Forbes España le hicimos entrega del reconocimiento al mejor CEO del año, en su cuarta edición, tras haber sido galardonados anteriormente Concepción Dancausa (Bankinter), Iñigo Meiras (Ferrovial) y Willie Walsh (IAG). Estas son algunas de las cosas que aprendí escuchándole: varias las leyó en público en su espléndido discurso, otras me las contó a mí, sentado entre el Ministro Álvaro Nadal y su mujer Cuqui Samaniego, a la que dedicó el premio.

1.- Facebook es el mayor país del mundo con 1590 millones de usuarios. China tiene 1357 e India 1252. ¿Es entonces Mark Zuckerberg (33) el rey del mundo? Le pregunto a Pallete quien le ha sorprendido en la élite tecnológica mundial y, entre otros, Tim Cook incluido –“está muy preparado”-, me cita al fundador de Facebook: “Tiene muy claras las cosas. No pierde el tiempo. Es directo, sabe lo que quiere, y va a por ello”.

2.- Apple no ha perdido su mojo. El problema es que ya los teléfonos no nos van a cambiar la vida. Serán más finos, más rápidos, tendrán pantallas con mucha mas definición pero la nueva revolución está ya en las redes. Apple está pensando cómo se va a enfrentar al futuro de las redes, porque los Iphone, aunque le proporcionan más del 80 por ciento de su beneficio, tienen un crecimiento limitado. “El líder del futuro no va a ser el que tenga el mejor teléfono, sino el que maneje mejor las redes y la información que tienen de nosotros”.

3.- La realidad cognitiva es el futuro inmediato. Hay cuatro realidades. La realidad en la que estás leyendo este artículo. La realidad virtual es la que percibes cuando te pones unas gafas que te trasladas a una realidad creada. La realidad mixta que mezcla las dos, para que se entienda, en la que se basa Pokemon Go. Y luego está la cuarta, la cognitiva, que se refiere a cómo la red nos va a ayudar a transformar nuestra vida a partir de lo que conoce de nosotros. Le pido un ejemplo y me cita a… Alexa.

4.- Alexa es la “mujer” que se esconde tras Amazon Echo. “En apenas uno o dos años será una tecnología muy familiar”. Alexa es la palabra raíz que hace responder al aparato. Es la nieta de Hal9000, el Siri de Amazon Echo, un cilindro grande (23 cm) con siete micrófonos y varios altavoces que aprende tu voz y tus gustos y va contestando sobre una conexión wifi a tus preguntas. “¿Alexa alguien se leerá este artículo?”, podría ser una de las preguntas, pero tendrás que hacerla en inglés (aunque no sea perfecto te entiende) porque aún no se comercializa en castellano. ¿Cuánto tardaré en decir: “Alexa mándame un Cabify”?

5.- Pallete es un buen ejemplo de cómo dirigir una multinacional y no tener miedo a usar una cuenta de twitter. El presidente de Teléfonica maneja personalmente su cuenta de twitter (@jmalvpal). Copia y pega los mejores titulares de las cuentas tecnológicas o deportivas (todo el mundo sabe que es un buen corredor) que sigue y las programa con hootsuite a primera hora. Le gusta llegar muy pronto a la oficina. No emite opinión, ni contesta, se limita a reproducir otras noticias que le parecen dignas de mención. Ah… y todas las quejas que le llegan (con buena educación) las remite al departamento de atención al cliente de la compañía.

6.- “Nunca en la historia de la Humanidad se ha producido una acumulación de tecnología de esta magnitud". "Ninguna otra generación de seres humanos ha experimentado un ritmo de cambio como el que estamos viviendo. (…) En los próximos años habrá que reescribir las reglas. La moral de las máquinas, la ética de los robots” –estos días se habla ya del botón de la muerte-, “el reparto de la riqueza derivada del aumento de la productividad que vendrá de la Inteligencia Artificial, los límites a la concentración de poder y a la invasión de la privacidad, los derechos de los menores en el mundo digital…”. Fascinante, tenían que ver ustedes las caras de los invitados a la cena al escuchar esta premonición.

7.- Que la vida, como cantaba Rubén Blades, te da sorpresas. Porque Álvarez-Pallete nunca imaginó que hace 18 años (el día que recibía el premio cumplía 18 años en Telefónica) aquella oferta por fax que le mandó Fernando Abril (55), hoy presidente de Indra, le acabaría convirtiendo en el primer hombre llegado a la presidencia de Telefónica desde dentro de la empresa en 100 años.

8.- Estamos en la vanguardia tecnológica de Europa. ¿Parece increíble no? “Tenemos un sector tecnológico que está a la vanguardia de Europa y es uno de los pilares en los que se apoya nuestra economía. Actualmente supone el 4,5% del PIB y genera más de 400.000 empleos. Hoy en día España es líder europeo en redes de fibra hasta el hogar de última generación. Hay más fibra desplegada en España que en la suma de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Sólo Japón y Corea están por delante de nosotros en los países de la OCDE. Y este liderazgo lo hemos construido durante la mayor crisis macroeconómica del último siglo”.

9.- Una familia puede permanecer unida aunque uno de sus miembros viaje cada semana, durante 9 años de lunes a viernes a Latinoamérica. Pallete, padre de tres hijos varones, reconoció en público y en privado la importancia de su familia en su éxito y eso le hace más humano, una pincelada fundamental cuando uno representa a una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. “Ser capaz de ver el futuro y cuidar de los tuyos es compatible” es un titular de cinco columnas, pero las buenas noticias siguen sin ser noticia. ¿Lo serán en el futuro?

10.- Álvarez-Pallete es un hombre querido y agradecido con sus equipos. Sus compañeros de Telefónica fueron a arroparle con cariño sincero. El Ministro Nadal tuvo en público y en privado grandes palabras para su determinación. La próxima semana le veremos en el Mobile World Congress en Barcelona presentando novedades. Si Matilde levantara la cabeza.