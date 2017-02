“La infanta Cristina creyó, cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo”, dice Roca, su abogado

La infanta Cristina no podrá celebrar la sentencia que la exculpa porque su marido sí ha sido condenado. Así lo ha dejado claro Miquel Roca, responsable de la defensa de la hermana del rey, en una comparecencia ante la prensa. Ha sido él el responsable de trasladar a la infanta la noticia, que “la ha recibido con satisfacción”, ha señalado el letrado, quien ha puntualizado: “Comprenderán que lo ha recibido con el disgusto de compartir una condena a su marido, que ella considera injusta porque creyó, cree y seguirá creyendo en la inocencia de su esposo”.

Con todo, Roca Junyent se ha declarado “levitando” y “muy satisfecho” por la absolución de su clienta. Una decisión judicial que le ha servido para lanzar dardos a la acusación particular, el sindicato Manos Limpias, el único que ha acusado a la infanta (pidieron una condena de ocho años de cárcel). “El resultado es que la infanta ha sido absuelta con todos los pronunciamientos favorables, este sería un buen momento para que algunos que durante este largo proceso han manifestado un escaso respeto por la presunción de inocencia aprovecharan ahora para rectificar sus comentarios”, ha dicho Roca. “Quiero destacar que la acusación de Manos Limpias no tan sólo ha sido rechazada sino que se le han impuesto las costas, lo que quiere decir hasta que punto su actuación no se correspondía en modo alguno a lo que se debía llevar a término”.

Íntimo amigo del rey emérito, quien tomó la decisión de contratarle para defender a su hija, Roca se ha mostrado exultante a la puerta de su despacho. Rodeado de decenas de periodistas que esperaban sus declaraciones, ha considerado que la sentencia demuestra que “está garantizada la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.

La reacción del yerno del rey

Cinco minutos después de comunicar a la infanta la sentencia, el letrado ha hablado con los medios, a quienes a admitido que no había lugar en la vida de su clienta para una celebración, puesto que “lógicamente la sentencia no le ha sido tan favorable (a su marido) pero ella sigue creyendo en la inocencia de su esposo”.

Sobre la reacción de Iñaki Urdangarín ante la sentencia, Roca no ha querido decir nada porque considera que “eso le corresponde a Mario Pascual Vives, que es un gran abogado”. La sentencia considera que la infanta es responsable civil, lo que supone, según Roca, que “pura y simplemente es que hubo unos recursos que se desviaron hacia el patrimonio de la familia y una parte lo gastó doña Cristina. Esta parte debe revertir de nuevo a los titulares. Pero ya pagó, de modo que ha extinguido su responsabilidad civil. Además, el tribunal ha considerado que la cantidad que pagó es superior así que deberá devolver una parte”.

Roca, que dice que ha defendido a la infanta “con pasión”, añade: “Hemos creído siempre que teníamos razón y nos da mucha satisfacción que así se demuestre”. Roca ha bajado a la calle “con los papelitos calientes”, como ha dicho él mismo, y ha encontrado incluso un momento para bromear: “Espero no verles tan multitudinariamente nunca más”.