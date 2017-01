El bigote de Aznar

Cuando Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal , entre otros, vislumbran de reojo el bigote de José María Aznar se ponen tensos y les entra el canguelo, una especie de pánico escénico, de cosquilleo intestinal que les tiene en vilo y les hace desenfundar y disparar a todo aquello que pueda oler al ex presidente del Partido Popular y del Gobierno. Para sofocar tal ardor no tienen reparos en descolgarse con insultos y descalificaciones utilizando, eso sí, a terceros en tal labor. Querrían el presidente, la vice y la secretaria general, entre otros, que el bicho no existiera o que en caso de seguir respirando lo hiciera sin levantar la voz y que fuera tan dócil, sensato y políticamente correcto como lo es Felipe González para el PSOE oficial.

Pero el bigote party no solo provoca la histeria en Moncloa y Génova 13. En Ciudadanos también produce un insoportable retortijón de votos y escaños porque saben que su hipotética vuelta a la escena pública les puede convertir en más insignificantes de lo que ya son ahora a la vista de los últimos desprecios del partido en el Gobierno. Sospechan que Rivera acabaría teniendo que devolver parte de los votos que fue cazando de los populares desencantados que optaron por cambiar de partido ante la imposibilidad de cambiar de candidato.

Los terceros damnificados por el regreso imaginario de la conciencia ética de la derecha española contemporánea son el resto de ciudadanos que nunca han querido –más bien han odiado– al otrora presidente y que incluso prefieren la inoperancia de Rajoy el inane antes que la chulería y prepotencia de Aznar el de las Azores. A éste sólo le han querido los muy suyos mientras que del resto solo puede esperar el olvido cuando no el desprecio.

Pero tranquilos, ni Aznar ni su bigote van a volver. Él, que sabe que no hay reglas de arquitectura para los castillos en el aire, quiere que todos crean que a lo mejor sí, pero no. Juega a amagar, a desatar el pánico, a dejarse querer, a dar la bulla y montar el pollo siempre que abra la boca, que a partir de ahora será muy a menudo. Se ha quitado las cadenas de la presidencia de honor semanas después de desprenderse de las ataduras económicas que tenían constreñida a FAES, la plataforma desde donde quiere arremeter contra todo y todos, especialmente contra el partido del que sigue siendo militante pero que no reconoce como aquél que ayudó a refundar.

Ni el bigote ni Aznar van volver pero esto no significa que se vaya a callar. Ya no se va a callar. Se va a regodear en el miedo que en propios y ajenos provoca todo lo que hace o insinúa que va a hacer, pero se ha quitado el bozal y no va a parar. La encuesta que este lunes publicó EL ESPAÑOL le da la munición necesaria para creer que puede atemorizar y jugar con unos y otros.

Según el estudio de SocioMétrica, le quitaría 1.732.000 votos al PP, casi 250.000 a C’s mientras que rescataría 1.680.000 de la abstención. Con estos datos, el bigote party obtendría el 15% de los sufragios y 54 escaños; el PP, el 24% y 99; y C’s, el 12% y 25. El resultado final sería que la suma de los socios actuales se quedaría en 124 disputados, 23 menos que si se coaligaran Podemos (74) y PSOE (73). En resumen: el acabose para el centro derecha patrio.

Aznar y su bigote están de vuelta y creen que en el odio que despiertan está su auténtica fortaleza. ¡El cielo se nos cae encima!, que diría Astérix.