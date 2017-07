Vuelve la violencia a la milla sagrada de Jerusalén

La tregua en la Explanada de las Mezquitas ha durado horas. El lugar más sagrado del judaísmo y el tercero del Islam -tras La Meca y Medina- ha vuelto a ser escenario de otra escalada de tensión que ha dejado más de 100 heridos tras las acciones de la policía de Israel.

Gases lacrimógenos y granadas de sonido han sembrado el caos en la zona en el mismo día en el que Israel había cedido ante todas las peticiones de las autoridades islámicas del Waqf -organismo bajo control de Jordania que está al cargo de la gestión administrativa del lugar.

Tras retirar los detectores de metales que habían enfurecido a los musulmanes y el resto de medidas de seguridad, hasta el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, había pedido el cese de las protestas y la vuelta a la normalidad parecía estable.

Sin embargo, los fuerzas de seguridad israelíes se han empleado a fondo y han cargado contra varios grupos dentro y fuera del recinto. La mecha se ha prendido en esta ocasión por la acción de un grupo de manifestantes que han izado banderas palestinas en el interior de la mezquita Al Aqsa, dentro del recinto sagrado.

Still the sound of stun grenades now and again but most people settled into a sit-in in stairs below border guard. pic.twitter.com/dOYz6r4ZA7