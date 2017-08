La policía danesa da por muerta a la periodista desaparecida en un submarino

La policía danesa ha admitido este jueves por primera vez que da por muerta a la periodista sueca desaparecida la semana pasada cuando entrevistaba en su submarino de fabricación casera a un inventor danés, que está en prisión preventiva y es sospechoso de homicidio involuntario.

"Nos falta todavía un cadáver en el caso. Pero es nuestra clara suposición que estamos buscando a una persona muerta. Y lo hacemos principalmente en el área de la bahía de Køge (sureste de Copenhague), tanto del lado danés como sueco", ha dicho el inspector Jens Møller, al mando de la investigación.

Møller ha reconocido que la policía danesa que aún no han encontrado pistas relevantes en la búsqueda que se realiza en el estrecho del Sund (que separa a Suecia y Dinamarca) y que desde hace dos días cuenta con el apoyo de las autoridades suecas.

La policía ha reiterado su petición de ayuda en forma de testimonios a navegantes aficionados que hayan pasado por la zona entre la medianoche del jueves y hasta diez horas después, cuando fue avistado en la citada bahía el inventor Peter Madsen, quien fue rescatado poco después al hundirse el submarino en el que navegaba.

La investigación ha revelado que el hundimiento fue provocado, supuestamente, por el propio Madsen, encarcelado 24 días el viernes "por homicidio involuntario en circunstancias agravantes".

Declaraciones ambiguas

Madsen declaró inicialmente que había desembarcado un par de horas después del inicio del viaje con Kim Wall, la periodista sueca de 30 años, en una isla del puerto de Copenhague, y que luego siguió navegando hasta que sufrió problemas técnicos.

Pero el conocido inventor de 46 años cambió luego su declaración, según reveló la policía, aunque no se conocen más detalles por el secreto de sumario decretado en el caso.

Su abogada, Betina Hald Engmark, ha asegurado en el tabloide danés "BT" que Madsen, que se declara inocente, no esconde nada y que solo desea que se aclare todo. "Mi cliente no tiene nada que ocultar, desde el principio ha querido colaborar con la policía y responder a todas las preguntas que ha podido", ha afirmado la letrada.

Que el inventor no apelara la orden de prisión preventiva dictada por un juzgado de primera instancia no implica que acepte los cargos, ha explicado Hald Engmark, sino que es una muestra de su deseo de no entorpecer la investigación.

Un popular inventor

Madsen es una figura conocida en Dinamarca por sus diseños de submarinos y por ser el cofundador de la firma Copenhagen Suborbitals, creada en 2008 con el objetivo de lanzar algún día al espacio monoplazas tripulados y que ya ha hecho despegar con éxito varios cohetes experimentales sin personas a bordo.

"Cohete" Madsen, como le llama la prensa danesa, se enemistó hace tres años con el otro fundador, el arquitecto Kristian Bengtson, y dirige desde entonces otro proyecto con el mismo objetivo.