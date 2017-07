Macron se pierde una conferencia sobre el sida para reunirse con Bono y Rihanna

El presidente de Francia, Emannuel Macron, ha sido criticado por diversas asociaciones de lucha contra el VIH por no acudir a la Conferencia Internacional sobre la investigación del sida que ha comenzado este domingo en París.

"Nuestro presidente tiene tiempo de recibir a la cantante Rihanna y, aún hoy, al cantante de U2, Bono. Para el sida, debemos tener un poco de paciencia", denunciaba este lunes Eric Favereau, periodista conocido por su implicación en temas de salud, en el diario Libération.

Con el eslogan de "Don’t make the HIV epidemic great again" ('No hagamos la epidemia del VIH grande otra vez') las asociaciones Act Up, Aides y Coalition Plus, mostraron su preocupación por la ausencia de Macron al evento al que acudirán más de 6.000 investigadores de todo el mundo.

El gesto del nuevo presidente francés suena ha sido interpretado por las asociaciones como una señal de desprecio a la lucha contra el sida.

Tras estas acusaciones, el Elíseo ha anunciado finalmente que Macron recibirá a varios jefes de asociaciones de lucha contra el virus del SIDA este mismo lunes. "Esta es una prueba de que si no golpeamos con el puño en la mesa, no se nos escucha", dice Marc Dixneuf, el director de la asociación Aides, según la emisora de radio gala Franceinfo.

Estrellas en el Elíseo

Emmanuel Macron recibe este lunes al cantante de U2, Bono, y el miércoles a Rihanna en el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia de la República francesa. No se trata de meras visitas de cortesía. Ambos cantantes están fuertemente implicados en fines sociales, especialmente los relacionados con la educación.

Bono es uno de los cofundadores de la ONG One, quien exigió, junto a la premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, mayores implicaciones en materia educativa a los líderes mundiales en la cumbre del G20 celebrada a principios de este mes, según France Presse.

Por su parte, Rihanna es fundadora de la ONG Clara Lionel Foundation, cuyos fines están centrados en la mejora de las condiciones sanitarias y educativas en comunidades pobres. El pasado mes de junio la cantante estadounidense instó al presidente francés a través de Twitter a comprometerse con la financiación del Fondo para la Educación de la que ella es portavoz.