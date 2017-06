La Policía eleva a 30 la cifra de muertos en el incendio de Londres y advierte: no podrá identificar a todas las víctimas

Las autoridades británicas han confirmado que ya son 30 los muertos tras el incendio de la torre Grenfall de Londres. El tabloide británico The Sun ha cifrado en 65 el número de desaparecidos en el suceso, que ha conmocionado a Reino Unido.

La policía británica ha asegurado en las últimas horas que la cifra crecerá pero esperan que no supere el centenar. El comandante Stuart Cundy, de la Policía Metropolitana de Londres (Met) ha confirmado este viernes en una comparecencia ante los medios que no hay nada que sugiera que el fuego fue provocado deliberadamente e indicó que "tristemente" no esperan "encontrar más superiviente"

En una comparecencia ante los medios, el alto mando policial señaló además que "en estos momentos, no hay nada que sugiera que el fuego fue provocado deliberadamente" e indicó que "tristemente" no esperan "encontrar más supervivientes".

Más de 400 residentes en la torre

La Policía británica admitió hoy que es posible que muchas de las víctimas mortales del incendio del miércoles en la torre residencial Grenfell, en el oeste de Londres, no puedan ser identificadas. En el edificio de 24 plantas viviían entre 400 y 600 personas.

Por tercer día consecutivo, los bomberos revisarán hoy las plantas de la torre, compuesta por 120 apartamentos, muchos de ellos de protección social, mientras aumentan las críticas sobre la seguridad en otros edificios similares en el Reino Unido.

Las autoridades son criticadas por el estado en que se encontraba el edificio después de que algunos residentes denunciasen que las alarmas de incendio no saltaron y también por el material utilizado en el revestimiento del inmueble, compuesto por polietileno, que explicaría la rapidez con que se propagaron las llamas en la madrugada del miércoles.

La primera ministra británica, Theresa May, ha dispuesto una investigación oficial sobre la tragedia a fin de llegar "al fondo" de lo ocurrido para que una tragedia así no vuelva a ocurrir.

Por el momento se desconocen las causas del siniestro, aunque, según testigos, pudo empezar en la cuarta planta sobre las 00.15 GMT del miércoles y se propagó rápidamente.