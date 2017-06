El fuego en Londres se originó por la nevera de un vecino del 4º

Mientras los bomberos siguen buscando víctimas en Grenfell Tower, los testimonios de los supervivientes han centrado ya el origen del fuego. Según ha explicado una vecina, las llamas comenzaron en el piso 16 en la planta cuarta.

El fallo eléctrico en una nevera del apartamento de un taxista etíope, Behailu Kebede, fue el motivo. El hombre se dio cuenta, despertó a su hijo, hizo una maleta y advirtió a los vecinos de lo que pasaba.

Kebede, que vivía en la torre desde hacía 15 años, les dijo que no creía que el incendio fuera serio y se horrorizó mientras esperaba fuera de la torre y vio las llamas extenderse.

Un amigo del taxista asegura que el hombre está "destrozado" y que se estaba "culpando a sí mismo, aunque no había nada que pudiera hacer". Repetía una y otra vez que "no iba a poder soportar lo ocurrido", informa The Sun.

La vecina del piso 14, Maryann Adam, explicó que Kebede llamó a su puerta para decirle que había un incendio en su cocina: "Eran las 00.50 horas de la noche, lo sé porque estaba durmiendo y me despertó".

Según ha aclarado la mujer, pudo ver el fuego en la cocina porque la puerta estaba abierta y aún no se habían dado las alarmas.

A las 00.54, un vecino llamó al teléfono de emergencia y los bomberos tardaron sólo seis minutos en llegar al rascacielos. Sin embargo, en 15 minutos, la torre estaba ardiendo y en menos de media hora ya se estaba consumiendo.