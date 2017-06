La UE se queda sin interlocutor y aumenta el riesgo de un 'brexit' caótico

Una vez más, el resultado de las elecciones británicas ha pillado por sorpresa a los dirigentes de la UE. En Bruselas se creyeron las encuestas y apostaban por la victoria de Theresa May, incluso con una mayoría reforzada. Los 27 habían diseñado un plan de negociación para el brexit a medida de la ruptura radical que propugnaba May, con la salida de Reino Unido del mercado único y de la unión aduanera. Una estrategia que ahora podría quedar en papel mojado.

Con un parlamento sin mayoría y sin coaliciones de Gobierno claras, parece claro que las conversaciones de separación no podrán empezar el 19 de junio, la fecha que había fijado el negociador jefe de la UE, Michel Barnier. El problema es que May activó la cláusula de divorcio, el ahora ya famoso artículo 50 del Tratado, el pasado 29 de marzo, justo antes de convocar las elecciones anticipadas. Y esta cláusula desencadena una cuenta atrás irreversible de dos años hasta el brexit: Reino Unido quedará fuera de la UE el 29 de marzo de 2019, logre o no un acuerdo con sus socios europeos.

Así que la jugada de May aumenta considerablemente los riesgos de un brexit caótico al reducir el tiempo para negociar, ya de por sí muy limitado. La primera ministra británica pretendía reforzarse frente a la UE, pero ha conseguido lo contrario de lo que pretendía: perder la mayoría conservadora en el parlamento. Uno de los escenarios que manejan los analistas es la repetición de las elecciones, lo que acortaría todavía más los plazos para negociar el brexit.

¿Se puede parar el reloj? La UE ha dejado claro que la activación de la cláusula de divorcio es irreversible. Sólo podría darse marcha atrás con un acuerdo unánime entre los 27 y Londres que en este momento parece lejano. Pero el ex primer ministro finlandés, Alexander Stubb, apuesta por esta hipótesis. "Parece que podríamos necesitar un tiempo muerto en las negociaciones del brexit. Tiempo para que todo el mundo se reorganice", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Looks like we might need a time-out in the #Brexit negotiations. Time for everyone to regroup.