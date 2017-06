May gana las elecciones pero pierde diputados y deja un parlamento ingobernable

Ha ocurrido lo (casi) impensable. Theresa May ha salido de estas elecciones con peores resultados que los que obtuvo Cameron en 2015. La cita electoral deja a un Parlamento sin mayoría y a una May planteándose su futuro.

Los conservadores han obtenido 307 escaños frente a los 257 de Corbyn que ha logrado unos resultados impensables si consideremos las encuestas previas. Son necesarios 326 escaños para obtener mayoría y ningún partido alcanza la cifra mágica.

La jugada le salió mal. May quería reafirmarse ante Europa y ante los suyos pero ha acabado perdiendo. May se ha llevado un batacazo inesperado en la noche electoral de unas elecciones que ella sola decidió convocar, sin necesidad y por soberbia, para aumentar la distancia con los laboristas y poder imponer su propio brexit.

La noche no empezó bien para los conservadores. Las encuestas a pie de urna no sólo daban unos resultados que distaban muchísimo de la anhelada mayoría de +100, sino que no le otorgaban la mayoría suficiente para gobernar. A medida que ha avanzado la noche, los conservadores han visto cómo han perdido algunos de sus territorios objetivo y hasta seis de los ministros de May se han quedado sin escaño.

May ha mantenido la circunscripción de su condado, Maidenhead, pero al pronunciar su discurso estaba seria y le temblaba la voz. "Este país necesita un periodo de estabilidad. Si el Partido Conservador ha ganado la mayor cantidad de escaños y votos, le corresponderá asegurar esa estabilidad", dijo la jefa del Gobierno.

Sin embargo, a esta hora, los conservadores se reúnen para debatir cuál será el siguiente paso. Algunas voces dentro del partido, como el de la diputada Anna Soubry, piden responsabilidades. Soubry aseguró a la BBC que May "debe considerar su posición".