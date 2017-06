Cuatro datos inverosímiles del caso Ignacio Echeverría

El exministro de Asuntos Exteriores, José María García-Margallo, lo ha dicho claro y no podría decirle más alto: "Esto no lo he visto ni en países del Tercer Mundo". Se refería a la actitud de las autoridades británicas en la identificación de Ignacio Echeverría como una de las ocho víctimas del atentado de London Bridge del pasado sábado.

Esta espera, "inhumana", para el Gobierno español, ha hecho que surjan teorías conspiratorias. El proceso que ha padecido la familia Echeverría resulta aún más incomprensible a un país como España, que fue capaz de identificar a 190 víctimas en los atentados del 11-M en menos de 48 horas.

Las autoridades británicas han tardado casi cuatro días en realizar un trámite que "cuesta media hora", según los especialistas de la Policía Nacional consultados por EL ESPAÑOL.

Estas son los cinco datos más inverosímiles del caso Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín que murió defendiendo a una de las víctimas del ataque yihadista:

1. Más de tres días para saber si está vivo o muerto. La familia lanzó la voz de alarma al conocer que Ignacio estaba en la zona del atentado la noche del sábado. El testimonio de los amigos que le acompañaban, Guillermo y Javier, ya situaban al joven de origen gallego en el peor escenario posible. Se enfrentó a uno de los tres terroristas con su monopatín. No respondía a las llamadas y su hermana, también residente en Londres, no lo encontraba en ningún hospital.

2.Negarse a una identificación visual de los familiares o dental con informe médico. Mientras crecía la angustia ante la falta de noticias y el muro de la burocracia británica, la familia se ponía en lo peor ante la petición de las autoridades británicas del lunes: "Nos han pedido las huellas dáctilares. No es una buena señal", comentaba a EL ESPAÑOL el padre de Ignacio. La hermana llegó a pedir a las autoridades británicas que le dejaran reconocer el cuerpo visualmente. Más tiempo es lo que le p

3. Hacer la autopsia seis días después de la muerte. La familia ha confirmado este jueves, seis después del atentado, que no tendrán los "resultados preliminares" de la autopsia, "al menos", hasta este viernes

4. El cadáver no será repatriado hasta la semana que viene. "Queríamos llevárnoslo a España este viernes", ha exclamado Ana Echeverría en una vista en Londres con el juez forense Andrew Harris, en el juzgado de Southwark, cercano a lugar del atentado terrorista, cuando se les ha informado de que tendrán que esperar a que concluya la autopsia para trasladar el cuerpo del joven. Los Echeverría velarán el cadáver este viernes pero no será repatriado hasta al menos el próximo martes.