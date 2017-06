En directo: cacería en el centro de Londres en busca de tres sospechosos armados

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha lanzado un mensaje desde su cuenta de Twitter con motivo de los ataques de Londres: "Necesitamos ser listos, vigilantes y duros. Necesitamos jueces que respalden nuestros derechos. Necesitamos la Travel Ban como un nivel extra de seguridad!".

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety!