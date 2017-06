Irlanda tendrá un primer ministro joven, abiertamente gay y de origen indio

Un político experimentado, joven, abiertamente gay y de origen indio. Es el perfil de Leo Varadkar, el hombre llamado a convertirse este viernes en líder del partido conservador de Irlanda, Fine Gael, y por ende en el nuevo primer ministro del país.

Después de cinco días de votaciones, todas las encuestas apuntan a que el actual ministro de Protección Social, Varadkar, de 38 años, se impondrá al otro aspirante, el titular de Agricultura y Pesca, Simon Coveney, y sucederá a Enda Kenny al frente del país y del partido.

Hijo de un doctor indio y madre irlandesa, el posible nuevo "Taoiseach" (primer ministro) representa también a los inmigrantes que han llegado en los últimos años a este país, que tradicionalmente ha sufrido el efecto contrario con la emigración de miles de jóvenes durante gran parte de su historia.

A pesar de su juventud, Varadkar, médico como su padre, tiene experiencia de gobierno, después de ocupar la cartera de Sanidad entre 2014 y 2016, y la de Transporte, Turismo y Deporte entre 2011 y 2014.

It's been a great campaign. I want to say thanks to all the volunteers, members & Cllrs I met over #FGLE17 for the warm welcome. Thank you