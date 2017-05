Al menos 20 muertos tras naufragar una patera con 500 personas en aguas de Libia

Al menos 20 inmigrantes han muerto al naufragar una embarcación que se dirigía hacia la costa italiana con unas 500 personas, según la Guardia Costera italiana.

El naufragio se ha producido en aguas del Mediterráneo, a unos 50 kilómetros de las costas libias, en un bote que se escoró a un lado y provocó que unas 200 personas cayeran al agua.

Chris Catrambone, el fundador de MOAS, una ONG que cuenta con barcos de rescate en el Mediterráneo, ha informado en su cuenta de Twitter de "una gran tragedia" y ha precisado que se han recuperado "muchos cuerpos" pero aún habría "unos 30 en el agua", incluidos "muchos niños".

A big tragedy-Many bodies have been recovered.Rescuers from @moas_eu doing everything they can to rescue as many as possible pic.twitter.com/WyzUbRfLuO