Evacuan por alerta de seguridad la explanada del Louvre donde Macron tenía preparada su celebración

La candidatura de Emmanuel Macron tiene pensado celebrar su victoria entre las pirámides de cristal que flanquean la entrada del parisino Museo del Louvre. Un lugar que ha sufrido varios ataque en los últimos tiempos y que, hoy, día de la segunda vuelta en las presidenciales francesas con Marine Le Pen como rival, ha tenido que ser evacuado después de una alerta de seguridad.

French police have been called to The Louvre in Paris over a security threat pic.twitter.com/T5bwOskqhv