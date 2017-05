Buckingham Palace reúne de urgencia a su personal para hacer un anuncio

Los medios ingleses aguantan la respiración después de que el Lord Chamberlain, el oficial de más alto rango de la Casa Real británica, convocara una reunión de urgencia a las once de la noche para preparar un anuncio inminente.

Los sirvientes de las residencias reales de todo el país han sido convocados en Londres y esta mañana recibirán instrucción del Lord Chamberlain y del secretario privado de su majestad, sir Christopher Geidt, según publica el Daily Mail.

No ha trascendido el motivo de esta petición pero fuentes internas aseguran que la convocatoria no es muy habitual y que no saben si tiene que ver con un agravamiento en la salud de la reina Isabel II o de su marido, el príncipe Felipe de Edimburgo.

De hecho, en las redes sociales muchos periodistas se afanan en recordar que el príncipe Felipe tuvo ayer un acto y que la reina Isabel II se reunió con la primera ministra, Theresa May, tras la disolución del Parlamento británico por la convocatoria de elecciones.

De hecho, medios como el Telegraph ha asegurado que no se están contemplando ninguno de estos escenarios y advierten de que no hay "motivo de preocupación ni nerviosismo".

Por su parte, el corresponsal de Casa Real de la BBC, Peter Hunt, ha aclarado que la reunión no es por un tema de salud. Según ha explicado, este tipo de encuentros se celebran aproximadamente una vez al año y podría ser algo rutinario, aunque aún no hay nada confirmado.

Isabel II es la reina más longeva de Europa con 91 años de edad y su marido ha cumplido ya los 95.