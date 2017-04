Macron: "Seré el presidente de todo el pueblo francés"

El candidato independiente, Emmanuel Macron, ha dejado claro el "honor y la responsabilidad" de jugarse con Le Pen la presidencia de Francia en la segunda vuelta: "Francia se ha expresado. Cuando nuestro país pasa por un momento difícil por el terrorismo y la situación social, ha respondido de la mejor manera posible, votando de manera masiva, y decidiendo llevarme al frente de la primera vuelta".

En un discurso que parecía más de Gobierno que de ganador de primera vuelta, Macron ha insistido en que su objetivo es ser "el presidente de todo el pueblo francés, de los patriotas frente a la amenaza de los nacionalismos. Un presidente que protege, que transforma y que construye. Que permite a los que quieren emprender hacerlo más rápidamente, que ayuda a los que tienen menos, a los más débiles, a través de la enseñanza, trabajo, solidaridad y salud".

De hecho, ha hecho un repaso de su oferta electoral, en la que ha nombrado en muchas ocasiones a Europa, para diferenciarse de su contrincante, Marine Le Pen, que apuesta por una salida de la UE.

"A partir de esta noche tengo que tratar de unir a todos los franceses, a los millones que han votado por mí y a los que no. En segunda vuelta seré portavoz de la esperanza y de lo que queremos para Francia", ha insistido.

Macron es consciente de que necesita el apoyo del resto de los partidos. Por eso, ha querido "saludar a todos los candidatos de la primera vuelta" y ha agradecido "a Benoit Hamon y François Fillon por haber hecho un llamamiento" por su candidatura.

El candidato independiente ha asegurado que ha escuchado "las dudas y los miedos del pueblo francés, pero también su voluntad de cambiar, que es lo que les ha llevado a dejar de lado a los dos partidos que los han gobernado. Entiendo cuáles son vuestras expectativas y deseo que dentro de 15 días pueda ser vuestro presidente".

Macron no quiere ser presidente por descarte, por eso, asegura que "el desafío no será votar contra ninguna persona, es romper hasta el final con un sistema que no supo responder a los problemas de nuestro país desde hace más de 30 años".

Por eso, entiende que el desafío "es encontrar una mayoría de Gobierno y de transformación". "Lo habéis conseguido, nos habéis llevado sobre vuestros hombros y habéis demostrado que en nuestro país no existe la fatalidad. Sois la cara de la renovación y de la esperanza francesa, la que quiero que gane en 15 días", ha insistido.

"La lucha empieza esta noche y ganaremos. Viva la República y viva Francia".