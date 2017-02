Tajani sobre el veto migratorio de Trump: “Europa no puede no hablar con los musulmanes”

El nuevo presidente del Parlamento Europeo y cofundador del partido de Berlusconi en Italia, Antonio Tajani, ha evitado condenar el veto migratorio de Donald Trump a 7 países de mayoría musulmana después de que la Corte de Apelaciones de EEUU mantuviera la suspensión de esa prohibición. “Pienso que Europa es muy diferente de los EEUU. Nosotros estamos en medio del Mediterráneo. Alrededor de los países del sur hay casi todo países musulmanes. No podemos no hablar con los musulmanes. En EEUU hay un océano que lo divide de los países musulmanes”, ha razonado este viernes en una rueda de prensa durante su visita oficial a Madrid. Era también su respuesta al 55% de los ciudadanos de diez países europeos que desearían un veto similar (el 41% en España), según una encuesta publicada esta semana.

No se puede construir un muro en un país como Italia, donde hay 7.000 kilómetros de costa

Sin nombrar a Trump ni el respeto a los derechos humanos, ha argumentado que “no se puede construir un muro en un país como Italia, donde hay 7.000 kilómetros de costa”. Sí ha diferenciado entre inmigración ilegal y solicitantes de asilo, de cuyo sufrimiento “no nos podemos olvidar” y prestarles ayuda.

Para él el auge de los populismos en Europa se debe a que “faltan respuestas a los principales problemas: la inmigración ilegal, el terrorismo, la crisis y el paro juvenil”. En cuanto al primero, ha asegurado que la solución pasa por “una política en contra de la inmigración ilegal”. Le preocupa la evolución de la situación en África susahariana en los próximos años, donde afectará el cambio climático, Boko Haram y donde “no hay crecimiento”.

“La solución se llama política internacional en África, política de la seguridad. A mí no me gusta la violencia. Es importante ser fuertes, pero no se puede ser violentos”, ha incidido, aunque no ha separado tajantemente la inmigración del terrorismo. “La inmigración es un problema como el terrorismo es un problema. No podemos tampoco olvidar que hay un peligro de terrorismo en toda la UE”.

Estados Unidos es el amigo más importante de la UE. Eso no significa dar órdenes

Ha manifestado que los Estados Unidos es “el amigo más importante de la UE” y Trump “un interlocutor” al que ha advertido que eso “no significa dar órdenes”, en referencia a las declaraciones del que suena como próximo embajador de EEUU en Bruselas, Ted Malloch. Dijo esta semana que la UE tiene un “futuro incierto”, donde después de Reino Unido es probable que haya más estados salientes y donde además “ningún inversor recomienda invertir en el euro”. Por ello habló de que apostaría por acuerdos bilaterales antes que con el conjunto de la UE, algo que no permite la legislación de la Unión.

“Hay mucho Twitter, muchas declaraciones, pero vamos a ver qué propone a la Unión Europea. Nosotros estamos orgullosos de ser europeos (…), un continente que defiende más que los otros los derechos de las personas (…). Él (Trump) tiene su opinión, nosotros la nuestra”, ha zanjado.

Tajani apuesta por dos ejes para frenar la inmigración ilegal proveniente de África: acuerdos bilaterales con países del continente vecino y también “superimportante, invertir mil millones de euros para ayudar al crecimiento y estabilidad de ese continente”.

Durante su visita a Madrid ha pedido a Mariano Rajoy mayor protagonismo, especialmente ahora que el Reino Unido prepara el brexit. Tajani opina que España ha hecho bien sus deberes y crece económicamente. “El viaje a España es un mensaje fuerte del Parlamento (Europeo) a este país, para trabajar más en favor de la Unión Europea. Cuando hay una competición con EEUU, China, Rusia, la India… yo creo que un español o un italiano como europeo, pueden ser defendidos mejor desde la Unión Europea (...). Claro, es necesario cambiar, porque hay cosas que no van. Pero matar a Europa es un error supergrave”, ha asegurado el italiano en español. Su visita a España ha sido su segundo viaje oficial desde que asumiera el cargo este mes. La primera visita fue a su país.