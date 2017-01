El comisario de Seguridad de la UE: "Queremos cooperación antiterrorista con Trump y Londres"

"En un momento en el que se están levantado muros, vale la pena recordar aquellos que han caído", explica el comisario europeo de Seguridad, Julian King (52 años). Será el último miembro británico del Ejecutivo comunitario, ya que Reino Unido tiene previsto abandonar la UE en 2019, y un póster enmarcado del muro de Berlín preside su despacho en Bruselas. En la pared contigua, una reproducción de la fotografía que le hizo Annie Leibovitz a la reina de Inglaterra en las escalinatas del palacio de Windsor con sus perros. King se declara orgulloso de ser británico y también de ser europeo, pero rehuye todo lo que puede hablar del brexit. No está entre sus competencias, alega durante una entrevista con EL ESPAÑOL y otros cinco periódicos europeos.

Diplomático de carrera y exembajador en Irlanda y Francia, King sustituyó el pasado verano al anterior comisario británico, Jonathan Hill, que dimitió tras la victoria del brexit en el referéndum del 23 de junio. El presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, le adjudicó una importante cartera de nueva creación, la de Seguridad, señal de que la UE quiere mantener tras el brexit la cooperación con Londres en la lucha contra el terrorismo islamista y los ciberataques.

King insiste en el mismo mensaje. Es clave construir una Unión de la Seguridad en Europa, pero también continuar la colaboración tanto con Reino Unido como con la nueva administración estadounidense de Donald Trump, pese al desprecio que ha mostrado por la UE, porque a los terroristas no les preocupan las fronteras, resalta. Alerta de que tras el último ataque en Berlín el nivel de amenaza en Europa sigue siendo "muy alto". Se muestra además preocupado por el aumento de los ciberataques contra las instituciones de la UE y cree que Bruselas quizá podría hacer más contra la desinformación que propaga Rusia.

Sus prioridades para 2017 son renovar la estrategia de ciberseguridad comunitaria y mejorar la interconexión de las diferentes bases de datos europeas (Europol, el sistema de información de Schengen o los planes para crear un registro de entradas y salidas y un sistema de autorización previa de viaje), creando un portal único de búsqueda que facilite la detección de sospechosos. También pretende poner en marcha un registro de datos biométricos (huellas e imágenes faciales) con el fin de identificar a terroristas que usan varias identidades.

¿Ve usted riesgo de que la cooperación en materia de seguridad entre la UE y EEUU se deteriore con la nueva administración Trump?

Creo que hay que juzgar a la gente por lo que hace. Así que hay que ver cómo se desarrolla la cooperación. Estados unidos ha sido, es y continuará siendo un socio clave en materia de seguridad. Un ejemplo es el programa de seguimiento de la financiación del terrorismo, en el que la UE trabaja con EEUU. Ha generado centenares de pistas tras los ataques de París y de Bruselas. Ese es un ejemplo práctico y concreto de la cooperación entre la UE y EEUU que ayuda a reforzar la seguridad en Europa. Nuestra ambición es continuar este tipo de cooperación.

¿Creará el brexit problemas de seguridad adicionales? ¿Podrá participar Londres en la Unión de la Seguridad cuando haya salido de la UE?

Quiero construir una Unión de la Seguridad tan abierta como sea posible a trabajar con socios internacionales. Tanto los socios internacionales existentes como posibles futuros socios internacionales (en referencia a Reino Unido), porque creo que nos interesa a todos. Los terroristas y los ciberactivistas no distinguen entre países que están fuera o dentro del espacio Schengen o dentro o fuera de la UE. Su objetivo es atacar nuestro estilo de vida y los valores que compartimos y por eso debemos trabajar juntos de la forma más eficaz posible para hacerles frente. Deduzco por algunas de las cosas que ha dicho Theresa May que su ambición es que, pase lo que pase en el proceso del brexit, continúe habiendo una cooperación eficaz en el futuro entre Reino Unido y la UE a 27 en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

Pero Londres no podrá estar en Europol si no es miembro de la UE.

Europol tiene un amplio abanico de relaciones con países terceros.

En una escala del 1 al 10, ¿dónde situaría el nivel de amenaza de nuevos ataques terroristas en la UE?

Nosotros no usamos escalas del 1 al 10. Pero el grado de alerta está en lo más alto o casi en lo más alto en varios Estados miembros. Aquí en Bélgica seguimos en estado de emergencia. No hay duda sobre el nivel de amenaza: es muy alta. Y en los últimos 18 meses hemos visto desafortunadamente un amplio rango de tipos de ataques. No son sólo bombas o personas con armas pesadas. También se han usado vehículos (como en Niza o Berlín) o simplemente un cuchillo.

Somos muy conscientes de que el riesgo no está disminuyendo. Y por eso continuamos trabajando estrechamente con los Estados miembros para luchar contra la radicalización, reforzar nuestra resistencia y combatir los medios que los terroristas usan para sus ataques, sabiendo que no se puede reducir el riesgo a cero.

¿Qué lecciones pueden extraerse de los últimos ataques?

Una de las lecciones tristes de los ataques de Niza y Berlín es que se han utilizado vehículos que se dirigen contra objetivos blandos -aunque no me gusta este término-, es decir, lugares donde se reúne mucha gente. Una de las cosas que vamos a hacer es trabajar con expertos de los Estados miembros con el fin de definir e intercambiar recomendaciones para que los espacios públicos, los estadios deportivos, las estaciones de tren o los aeropuertos sean más seguros.

El terrorista de Berlín se movió por media Europa antes de ser abatido por la policía en Milán, ¿es necesario extender el registro de datos de pasajeros aéreos (PNR) al tren o el autobús para detectar estos movimientos?

El primer reto es poner en marcha el PNR para pasajeros aéreos y queda mucho trabajo por hacer. Cuatro países miembros ya lo tienen, una docena están bastante avanzados y el resto ni siquiera ha empezado. Bélgica ha planteado extender el sistema a otros medios de transporte. Pero hay problemas prácticos para hacer que este sistema funcione en otros modos de transporte.

Muchos políticos en Europa sostienen que el principal riesgo es que las fronteras exteriores no son seguras, ¿qué les respondería?

Estamos dando pasos para reforzar la seguridad en las fronteras. Y las decisiones que se han tomado el último año han ayudado de forma significativa: la creación de la Guardia Europea de Fronteras o el aumento controles en Italia y Grecia. No se puede reducir el riesgo a cero, pero sí se puede aumentar la seguridad de las fronteras y la UE ha dado una serie de pasos para hacerlo, como los controles sistemáticos de pasaportes o el refuerzo de las bases de datos. Creo que debemos ir tan rápido como sea posible y en algunas áreas me gustaría que fuéramos más rápidos.

La Eurocámara sugiere crear un Centro Europeo de Inteligencia para mejorar el intercambio de información en la lucha antiterrorista, ¿lo ve deseable y factible?

Algunas personas en el Parlamento Europeo y también fuera dicen a veces que la solución a todo esto es tener algún tipo de FBI europeo. Personalmente, no estoy convencido de que saltar a eso sea necesariamente la respuesta. Hay mucho que puede hacerse entre donde estamos hoy y la idea de un FBI europeo, como desarrollar las bases de datos que tenemos para que sean más eficaces.

¿Por qué un FBI europeo no es una buena idea?

Lo que digo es que hacer eso es saltarse un gran número de cosas prácticas que debemos lograr que funcionen mejor. La inteligencia se basa en la confianza. Y poniendo en marcha un FBI no se crea necesariamente, de la noche a la mañana, la confianza que se necesita para que funcionen estos sistemas de inteligencia. Lo que debemos hacer es extraer lo mejor de los sistemas que tenemos, desarrollarlos de la forma más eficaz posible, mostrar que funcionan y continuar construyendo la confianza que sustenta un intercambio eficaz de información.

¿Siguen resistiéndose los Estados miembros a introducir información suficiente en las bases de datos?

Es un problema que tenemos que afrontar. Hay problemas en la calidad de la información que se introduce y también hay problemas sobre la cantidad de información que se comparte. Pero por primera vez la Comisión ha propuesto obligar a los Estados miembros a compartir los datos relacionados con el terrorismo. Eso es lo que quiero decir cuando afirmo que hay que construir la confianza paso a paso.

¿Qué lecciones debemos extraer del papel de Rusia en la campaña electoral de EEUU? ¿Qué puede hacer la UE antes de las elecciones en Francia o Alemania?

Está documentado que hay hackers activistas que buscan promover sus objetivos a través de ciberataques. Ha habido ataques en la UE como en EEUU. No es una especulación, hay un riesgo. ¿Qué hacer?. Lo primero es hablar sobre ello, porque la gente que lo hace trabaja en la sombra con el fin de sembrar dudas sobre el proceso electoral. Además, debemos reforzar todo lo que podamos nuestra resistencia y nuestra preparación. Tenemos un programa de trabajo contra ciberataques con 22 áreas de actuación y vamos a iniciar el proceso para renovar la estrategia sobre ciberseguridad de la UE.

¿Pero cree que Rusia podría tratar de influir en las elecciones de Holanda, Francia o Alemania como ha hecho en EEUU?

No sabría cómo responder a eso. Hay un riesgo, del que han hablado por ejemplo las autoridades en Alemania y Francia. Y por eso es importante que pongamos el foco sobre él y tomemos las medidas necesarias para aumentar nuestra resistencia y preparación.

¿Qué está ocurriendo con los ciberataques a las instituciones de la UE? ¿Espera que sigan aumentando y se hagan más potentes?

Lo primero que hay que decir es que no ha ocurrido nada excepcional con las instituciones de la UE. Otros organismos, como la OTAN, también se han visto afectados. Pero no escondemos que las instituciones de la UE han sido y siguen siendo un objetivo. El volumen de ataques ha aumentado. Y algunos de los ataques son más sofisticados. A finales del año pasado hubo un ataque de denegación de servicio de gran escala y sofisticado. Pero debemos enviar un mensaje de tranquilidad: estamos vigilantes y preparados para intentar resistir.

¿Estos ataques tienen una inspiración comercial o política?

Es muy difícil de saber. Algunos ataques parecen estar diseñados para intentar extraer información. Pero un ataque de denegación de servicio no trata de robar información, intenta dificultar el buen funcionamiento de una institución.

¿Qué va a hacer la UE con la desinformación y la propaganda procedente de Rusia?

Estamos actuando en particular con la desinformación de Rusia que está dirigida a los países de nuestro vecindario. Hay un grupo de personas en el Servicio de Acción Exterior cuyo trabajo es identificar la propaganda, verificarla y si es necesario publicar mensajes de rectificación.

Pero son sólo 11 personas, ¿no es la propaganda rusa un problema tan grande como la propaganda yihadista?

No voy a hacer un ranking. Estoy de acuerdo en que hay un problema tanto con la propaganda yihadista como con alguna propaganda rusa dirigida a nuestro vecindario común. Y estamos abordando esos problemas, aunque no de la misma forma. El trabajo que se está haciendo para identificar y retirar la propaganda extremista con las empresas de internet consiste en eliminar información. El trabajo que está haciendo el Servicio de Acción Exterior sobre Rusia consiste en identificar la desinformación, que a veces también se elimina, pero también en contrarrestar esa información cuando es falsa y plantear un mensaje alternativo.

Hay lecciones que pueden aprenderse en ambas direcciones. Quizá podríamos aumentar el esfuerzo que estamos haciendo contra la propaganda rusa, pero también incrementar el esfuerzo para plantear contranarrativas y mensajes alternativos a la propaganda yihadista.

Hablando del discurso del odio y las noticias falsas, ¿está satisfecho con las cosas que están haciendo Facebook o Twitter para hacer frente a este problema?

La colaboración es extremadamente positiva. En primer lugar, hay algunos contenidos que son ilegales según la legislación de la UE, como la incitación al odio o a la violencia. Cuando se identifican esos casos, hay una obligación de actuar. Y ahí las grandes empresas de internet son puntillosas en el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Después hay actividades que están fuera de esta estricta esfera legal, como promover propaganda y contenido muy desagradable. En estos casos, es una cuestión de diálogo, y tenemos un buen diálogo con las compañías: les señalamos contenidos y les preguntamos si cumplen sus propias reglas. Y ahí, de las decenas de miles de artículos que les hemos señalado, tenemos una tasa del 90% de retiradas. Es sobre todo información yihadista, pero no únicamente eso.

¿Le parece una buena idea el plan de Alemania de multar a Facebook si no retira noticias falsas en un plazo de 24 horas?

Es una propuesta que se está discutiendo en Alemania. No hay una base legal en la UE para plantear esas multas. Si los países miembros quieren plantearlo en Bruselas, podría discutirse. Ahora tenemos un marco que funciona muy bien para tomar medidas eficaces en cooperación con las empresas de internet.