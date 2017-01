Italia contra Bélgica: guía de los candidatos a sustituir a Martin Schulz

La política vuelve al Parlamento Europeo. Tras muchas legislaturas de resultados precocinados, la Eurocámara elige este martes a su próximo presidente en una votación totalmente abierta e incierta, con un récord de candidatos (tres italianos, dos belgas, una británica y un rumano) y ningún favorito claro. El que tiene más posibilidades de ganar es el italiano Antonio Tajani, del Partido Popular Europeo (PPE), aunque su ventaja sobre el socialista Gianni Pittella es mínima y el resultado será muy ajustado, según una estimación realizada por el think tank VoteWatch.

¿Cuál es el factor detrás de esta división sin precedentes en la Eurocámara? Se ha roto la gran coalición entre populares, socialistas y liberales que ha apuntalado el funcionamiento de la institución en los últimos años. Tras las elecciones europeas de 2014, los tres grupos mayoritarios firmaron un acuerdo mediante el que se comprometían a garantizar la estabilidad del Parlamento, apoyar las iniciativas del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y mantener a raya el auge de los grupos euroescépticos y extremistas.

En los últimos dos años y medio, la gran coalición ha funcionado como una apisonadora para aprobar las propuestas del ex primer ministro luxemburgués Juncker e incluso le permitió salvarse de una moción de censura por el escándalo de ayudas fiscales a multinacionales Luxleaks. El pacto incluía un reparto de la presidencia de la Eurocámara: los dos primeros años la ocuparía el socialista alemán Martin Schulz y la última parte de la legislatura, desde enero de 2017, correspondería a un eurodiputado del PPE. Pero tras el regreso de Schulz a la política alemana, el acuerdo ha saltado por los aires.

"Los que han roto este pacto serán responsables de dejar que los extremistas y radicales influyan en las decisiones", denuncia el presidente del grupo popular europeo, Manfred Weber. Los populares acusan a socialistas y liberales de incumplir su palabra y han publicado el texto del acuerdo para dejarles en evidencia.

Agreement on sharing #EPPresident post signed by @ManfredWeber@MartinSchulz@GuyVerhofstadt. Will @TheProgressives@ALDEgroup honour it? pic.twitter.com/etPE27NO9x