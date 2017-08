Detenido un escritor chino por un asesinato que "confesó" en sus libros

En el prólogo de una de una de sus obras más celebres, "El secreto culpable", publicada en 2010, el novelista chino Liu Yongbiao explicó que su intención era "escribir acerca de una bella novelista que ha matado a mucha gente sin que se hayan resuelto los crímenes". Nadie sospechaba de que la historia de este libro estaba inspirada en su experiencia real como asesino.

"Os he estado esperando todo este tiempo", dijo el escritor a la policía cuando aparecieron en la puerta de su casa para detenerle el pasado viernes. Autor de varios libros muy populares en su país, Yongbiao ha sido detenido por el presunto asesinato de cuatro personas hace 22 años, ha informado este miércoles la revista electrónica Sixth Tone.

El escritor de 53 años está acusado de asesinar junto a un cómplice a los dos dueños de un hostal, su nieto y uno de los clientes el 29 de noviembre de 1995, en la ciudad de Huzhou, de la provincia oriental de Zhejiang.

El caso no pudo cerrarse porque escapó de la escena del crimen sin poder ser identificados y por aquel entonces la policía no contaba herramientas adecuadas para investigar. No obstante, en los últimos meses, y gracias a los avances tecnológicos, la policía ha analizado más de 60.000 muestras de ADN, las cuales los han llevado a sospechar de que Liu y un vecino de su pueblo, apellidado Wang, de 64 años, cometieron el asesinato con el fin de robar dinero a las víctimas.

Yongbiao seguirá escribiendo desde la cárcel

El novelista chino seguirá escribiendo novelas desde la cárcel, desde donde ha escrito una enigmática carta a su mujer en la que parece confesar sus crímenes de la vida real, según The Guardian.

Según Chen Hongyue, uno de los oficiales que lo arrestaron, Yongbiao le dijo a su esposa a través de la misiva que había estado esperando más de dos décadas a que la policía lo arrestara "Ahora puedo estar libre del tormento mental que he soportado durante tanto tiempo", escribió.