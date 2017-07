La Casa Blanca usa una carta de un niño de 9 años para defender a Trump

La nueva portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, se ha estrenado en la labor de dar la cara por Donald Trump con una estrategia innovadora. Durante su comparecencia de prensa de este miércoles, Sanders anunció que de vez en cuando utilizará la correspondencia que llega a la mesa del despacho oval de los "hombres, mujeres y niños" olvidados de EEUU por los que el presidente lucha.

Para estrenar esta iniciativa, la portavoz ha difundido la misiva de un niño de nueve años remitida al presidente de EEUU.

"Mi nombre es Dylan pero todo el mundo me llama Pickle. Tengo nueve años y eres mi presidente favorito. Me gustas tanto que he tenido un cumpleaños sobre ti. La tarta tenía forma de ti".

La carta de Dylan para Trump Casa Blanca

La carta también tenía varias preguntas para Trump: "Cuántos años tienes", "¿Cómo de grande es la Casa Blanca?" o "¿Cuánto dinero ganas?". Sanders, que acaba iniciar su tarea como portavoz tras la dimisión de Sean Spicer y el fichaje de un nuevo director de comunicación, respondió con sorna en un día en el que los periodistas querían saber más sobre el polémico veto a los transexuales en el Ejército o los ataques de Trump al fiscal Sessions.

La misiva terminaba con un sincero "no sé por qué no le gustas a la gente", que la portavoz respondió con un lacónico: "Yo tampoco lo sé, Dylan"