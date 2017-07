El yerno de Trump admite reuniones con Rusia pero niega una conspiración

El yerno del presidente se reunión en cuatro ocasiones con rusos durante la campaña presidencial pero niega cualquier acusación de conspiración con el Kremlin para favorecer a Donald Trump a llegar a la Casa Blanca.

"No he tenido contactos inapropiados y no he confiado en fondos de Rusia para financiar mis negocios en el sector privado", ha aseverado Jared Kushner en un comunicado previo a su declaración este lunes frente a la comisión de inteligencia del Senado que investiga el 'Russiagate'. "Ni conspiré ni sé de nadie en el equipo de campaña que lo hiciera con ningún gobierno extranjero", subraya en el texto.

Kushner, que al igual que Ivanka Trump tiene un puesto de consejero en la Casa Blanca, ha detallado en su comunicado de 11 páginas que se reunió con el banquero ruso Sergey Gorkov a petición del embajador ruso en EEUU, Sergey Kislyak, que ha sido relevado este domingo de su cargo por Putin.

El miércoles será el turno de Donald Trump Jr, hijo mayor del presidente de EEUU, y del exjefe de campaña, Paul Manafort. Ambos comparecerán el miércoles en el comité del Senado que investiga la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.