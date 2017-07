El fiscal general de EEUU: "Seguiré en el cargo mientras sea apropiado"

El fiscal general de EEUU, Jeff Sessions, aseguró hoy que tiene intención de continuar en su puesto "siempre y cuando sea apropiado" y a pesar de las criticas del presidente, Donald Trump, quien le ha recriminado su decisión de apartarse de la investigación rusa.

"Tengo el honor de servir como fiscal general. Es algo que va más allá de cualquier idea que hubiera tenido para mí mismo. Nos encanta este trabajo, amamos este departamento y pienso seguir ejerciéndolo siempre y cuando sea apropiado", dijo este jueves Sessions en una rueda de prensa para desvelar una operación policial.

El titular de Justicia respondió así a las criticas que profirió contra él Trump, quien en una entrevista con The New York Times aseguró que, de haber sabido que Sessions iba a apartarse de la investigación sobre los vínculos de su campaña con Rusia, no lo habría elegido para el puesto.