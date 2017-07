Donald Trump sobre la reunión con la abogada rusa: "Muchos la habrían aceptado"

"Creo que mucha gente hubiera aceptado esa reunión". Así ha respondido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde París a las preguntas sobre la reunión que su hijo mayor y otros miembros de su entorno mantuvieron durante la campaña electoral con una abogada rusa en busca de munición contra la aspirante demócrata Hillary Clinton.

El mandatario de republicano, de viaje oficial en Francia por invitación de su presidente, Emmanuel Macron, ha asegurado que "la política no es el negocio más amable del mundo" y que las ofertas de información comprometida sobre adversarios políticos son habituales.

Trump atraviesa una nueva crisis después de que su hijo mayor, Trump Jr., admitiera que se había reunido con una abogada rusa a cinco meses de las elecciones porque pensaba que disponía de información negativa sobre Clinton.

Ante la presión, el hijo del magnate optó por divulgar la cadena de correos electrónicos que precedieron al encuentro, motivado por miembros de una poderosa familia rusa.

La oferta llegó a través de un publicista británico, que se puso en contacto con Trump Jr. diciendo que el Kremlin se ofrecía a proporcionar documentos contra Clinton como parte de su "apoyo" a la candidatura de Trump. Trump Jr. respondió minutos después que la oferta le "encantaba".

La reunión, según el relato de varios de sus protagonistas, no dio de sí y la abogada se centró sobre todo en una ley estadounidense que sanciona a ciudadanos rusos. La letrada ha afirmado esta semana que no disponía de información alguna y que no está vinculada al Gobierno, de acuerdo con la versión del Kremlin.

El presidente de EEUU ha defendido la inocencia de su hijo y alabado su "transparencia". El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, sin embargo, ha reclamado que Trump Jr. testifique ante el Congreso de EEUU, que investiga junto a las autoridades la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales.

¿Cambio de postura sobre el clima?

Desde Francia, Trump, que ordenó la salida de Estados Unidos del acuerdo del clima de París, ha abierto la puerta a un cambio de postura ante la lucha contra el calentamiento global. "Podría ocurrir algo con respecto al acuerdo de París", ha dicho el mandatario. "Vamos a ver".

En su encuentro bilateral en la capital gala, los líderes han discutido cuestiones como la guerra en Siria, el conflicto de Ucrania o la lucha antiterrorista, según han informado.

Respecto a la lucha antiterrorista, Macron ha sostenido que Trump y él "hemos coincidido desde el primer momento y estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias". Así, los jefes de Estado han acordado aumentar la cooperación antiterrorista y de seguridad.

El líder francés también ha informado de que EEUU y Francia prepararán un plan para poner fin a la crisis siria.

Tras un inicio accidentado, Trump y Macron han buscado relanzar sus relaciones con la visita oficial, que ha dejado la imagen de un apretón de manos amable, en contraste con el ofrecido en el primer encuentro entre los mandatarios en mayo.

Asimismo, Trump, quien había dicho aquello de "París ya no es París", ha subrayado que la amistad entre EEUU y Francia es "irrompible" y que ambos países comparte el espíritu de "la revolución".