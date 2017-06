El exdirector del FBI guardaba sus reuniones con Trump por miedo a que mintiera

El ex director del FBI James Comey redactaba informes sobre sus reuniones con Donald Trump por miedo a que el presidente de EEUU "pudiera mentir" sobre ellas.

El mes pasado, Trump apartó a Comey de la dirección del FBI, en teoría, por su gestión de la investigación del uso de correo electrónico privado por parte de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. El verano pasado, Comey dio por concluidas públicamente las pesquisas para días antes de las elecciones alertar de su reactivación. Aunque el FBI descartó finalmente que se presentaran cargos justo antes de los comicios, Clinton asegura que el proceder de la agencia contribuyó a su derrota electoral.

El pasado 9 de mayo, el presidente envió una carta a Comey agradeciéndole sus servicios e informándole de que debía abandonar la dirección del FBI al considerarlo incapacitado para el cargo. "Aunque agradezco enormemente que me haya informado en tres ocasiones de que no estoy siendo investigado, concuerdo con el parecer del Departamento de Justicia de que usted no es capaz de liderar efectivamente el FBI", lee la epístola.

El New York Times revelaría después que Comey había pedido más recursos al Departamento de Justicia para reforzar la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de noviembre y los contactos entre la campaña de Trump y Moscú.

Un día antes de la esperada comparecencia del ex director del FBI ante la comisión de Inteligencia del Senado, se divulgó el texto con el testimonio preparado para la intervención. El documento, de siete páginas, describe los surrealistas encuentros de Comey con Trump.