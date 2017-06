Trump nombra a un nuevo director del FBI un día antes de la declaración de James Comey

Un día antes de la declaración de James Comey en el Senado, el presidente de EEUU ha anunciado a través de su cuenta de Twitter el nombre del que será el nuevo director del FBI. Se trata de Christopher A. Wray. "Un hombre con unas credenciales impecables", según Donald Trump. El nombramiento debe ser confirmado por el Senado.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.