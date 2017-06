Un informe filtrado de la NSA revela dos hackeos rusos antes de las elecciones de EEUU

El escándalo del supuesto hackeo de Rusia para intervenir en las elecciones de EEUU continúa aportando pruebas y cobrándose víctimas. Una contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) ha sido detenida después de filtrar un documento que establece la injerencia rusa al intentar hackear el ordenador de 122 funcionarios electorales.

El informe describe los dos ataques cibernéticos por parte de la unidad de inteligencia militar de Rusia: uno habría sido en agosto contra una empresa que vende software relacionado con el registro de votantes y el otro se habría producido unos días antes de las elecciones, contra 122 funcionarios electorales locales.

El portal The Interceptque ha publicado la noticia explica que obtuvo el informe de la NSA de forma anónima pero la Casa Blanca ha confirmado que el FBI detuvo a Reality Leigh Winner, de 25 años, en su casa en Augusta, el pasado sábado, quien confesó que imprimió el informe y lo envió por correo en mayo, según informa The New York Times.

Winner es contratista en la Pluribus International Corporation y trabaja en las instalaciones de una agencia gubernamental en el estado de Georgia. Fue contratada el 13 de febrero y contaba con permisos de Inteligencia para acceder a dicha documentación.

Según el Departamento de Justicia, Winner "imprimió y retiró de forma inadecuada el 9 de mayo un informe de Inteligencia clasificado que incluía información de defensa nacional". "Días después, lo entregó por correo a un portal de noticias online", ha añadido.

El sistema de auditoría de la NSA mostró que seis personas habían impreso el informe, incluyendo a Winner. Los investigadores examinaron las computadoras de esas seis personas y encontraron que la Winner había estado en contacto por correo electrónico con el servicio de noticias, pero los otros cinco no. En una declaración, el fiscal general adjunto, Rod J. Rosenstein, elogió la operación.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó el pasado domingo nuevamente que Moscú interfiriera en las últimas elecciones presidenciales, en las que se impuso Donald Trump, rechazando además que tenga información comprometedora sobre su homólogo estadounidense.

"Las direcciones IP pueden ser inventadas. Un niño puede hacer eso. Su hija menor puede hacer eso. Eso no es una prueba", dijo, en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense NBC.

La comunidad de inteligencia estadounidense ha concluido que Rusia llevó a cabo una amplia campaña de influencia con el fin de socavar la candidatura de Hillary Clinton y sembrar dudas sobre el proceso democrático si hubiera ganado.