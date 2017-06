¿Necesitan los demócratas un famoso para ganar a Trump?

Han pasado ya más de 100 días desde que Donald Trump asumiera la presidencia de los EEUU y todavía no hay un rostro demócrata que encarne claramente la oposición al magnate y que se vislumbre como una posible alternativa con la vista puesta en la cita electoral de 2020. Mientras varios políticos de este partido se reparten la crítica a la nueva Administración republicana, los medios empiezan a especular sobre la posibilidad de que un personaje del mundo del cine o el espectáculo se postule para el cargo y venza así al millonario.

Aunque de momento no parece que el asunto vaya muy en serio, numerosos periódicos y canales de televisión parecen fascinados ante esta posibilidad, a pesar del debate que tras la victoria de Trump se abrió en la opinión pública estadounidense, sobre si la excesiva atención mediática prestada al excéntrico aspirante republicano pudo ayudar a impulsarle en la carrera presidencial. No en vano, cabe recordar que a Trump se le tomó a broma inicialmente, llevando cada una de sus salidas de tono a los principales titulares del día, mientras que sus competidores más moderados iban quedando en un segundo plano.

De nuevo, una posible conexión entre el mundo de la fama y la política deslumbra a EEUU, aunque en esta ocasión sea en el lado demócrata. Incluso este mes se ha publicado una encuesta que sugiere que un famoso exluchador y actor de Hollywood podría arrebatarle la Casa Blanca a los republicanos en las próximas elecciones dentro de cuatro años.

Se trata del intérprete Dwayne 'The Rock' Johnson, que lleva tiempo coqueteando con la idea de optar a la Casa Blanca, pero nunca de una manera seria. Todo empezó con una entrevista para la edición británica de la revista GQ, el pasado año, en la que comentó que no podía negar “que ser gobernador o presidente era una idea seductora”. “Sería una oportunidad para tener un impacto real sobre la vida de las personas”, argumentó.

El pasado 10 de mayo, esta vez en la edición estadounidense de esta publicación, el actor fue a más, aseverando que consideraba como “una posibilidad real" presentarse a la carrera presidencial, e incluso valorando algunas medidas políticas de la actual Administración, rechazando por ejemplo el paralizado veto migratorio.

La posibilidad no es descabellada del todo en un país donde Arnold Schwarzenegger ha sido gobernador de California, uno de los estados más ricos del país, que podría ser considerada la sexta economía del mundo de ser independiente, al margen del caso de Trump.

Aunque al intérprete se le consideraba un simpatizante del Partido Republicano, no está claro si Johnson podría intentarlo rivalizando con Trump dentro de su partido, como un aspirante independiente o del lado demócrata. Quien parece tenerlo decidido es el director Michael Moore, uno de los referentes progresistas en EEUU, que en una entrevista con la revista Variety pidió a 'la roca' que se plantee ser aspirante demócrata en 2020, argumentando que esta formación necesita presentar más rostros de Hollywood para atraer al público en general.

“Una de las cosas que los demócratas no entendieron es que Trump es una estrella de televisión. Me he preguntado durante casi 20 años por qué los demócratas no lo intentan con Tom Hanks, Oprah o alguien querido por los estadounidenses. Los demócratas siempre se alejan de Hollywood, pero a la gente le encanta Hollywood. Los republicanos presentan a Reagan o Schwarzenegger”, apuntó el cineasta, un referente progresista de EEUU.

La plataforma Public Policy Polling dio un paso más e incluyó al actor en una encuesta electoral realizada este mes, que sugiere que si fuera el candidato demócrata derrotaría a Donald Trump, sacándole una ventaja de cinco puntos. Además, el 36% de los votantes vería favorablemente su candidatura, siendo ésta la opción mayoritaria en ambos partidos, frente a un 13% que lo vería como algo negativo. Sin embargo, la mayoría, un 50%, no tiene una opinión al respecto sobre el intérprete aún. Otro dato curioso, lograría arrebatarle al magnate el 15% de sus electores.

Este sondeo también mide las opciones de otras caras demócratas más convencionales, como el exvicepresidente Joe Biden o el que fuera rival de Hillary Clinton, Bernie Sanders. Ambos vencerían también al actual presidente por más de diez puntos cada uno. Sin embargo, la mayoría de los titulares se han volcado en las posibilidades de Johnson.

ESTAR "DEMASIADO CUALIFICADO"

Continuando con esta corriente mediática favorable, la última edición del exitoso programa ‘Saturday Night Live’ tuvo al exluchador como presentador invitado y, cómo no, también jugó con la idea de su candidatura, en esta ocasión, contando con Tom Hanks como su posible número dos. Durante su sketch -porque no fue una entrevista, sino un monólogo guionizado-, Johnson bromeó diciendo que en el pasado “nunca hubiera pensado en postularme a la presidencia”. “No pensé que estuviera cualificado para ello en absoluto, pero ahora estoy realmente preocupado porque creo que estoy demasiado cualificado”, añadió como crítica a Trump.

Por supuesto, aún falta mucho para pensar en candidatos y estos rumores no dejan de tener un valor puramente especulativo, si bien Donald Trump -estrella de la televisión además de empresario- siguió un patrón similar de insinuaciones durante años antes de dar el salto definitivo.

El actor tampoco es la única celebridad que los medios vienen barajando para los próximos comicios, pero es el primero que empieza a centrar encuestas de las que se hace eco incluso el Washington Post.

Mientras, el Partido Demócrata sigue sin esclarecer su liderazgo. En estos primeros meses de mandato, pocas voces nuevas se han levantado contra las decisiones del multimillonario. Pese a sus respectivas derrotas, tanto Hillary Clinton como Bernie Sanders siguen figurando como dos nombres de referencia a la hora de criticar a la nueva Administración, a veces incluso por delante de congresistas o gobernadores que tratan de despuntar.

"NO HEMOS APRENDIDO NADA"

La revista Time ha sido una de las primeras en lanzar la voz de alarma por la posible repetición del caso Trump pero en el lado demócrata, ante el hecho de que alguien como Dwayne Johnson pueda plantearse como una alternativa para 2020. La publicación censura que los medios, entre los que cita al Post, el Washington Examiner o Fox News, puedan estar contribuyendo de nuevo a inflar una burbuja similar a la del magnate en 2016.

En un artículo titulado “La campaña presidencial de ‘la roca’ demuestra que no hemos aprendido nada”, lamenta que pese a que la citada encuesta electoral dé mejores resultados a Biden o a senadores como Elizabeth Warren, Cory Booker, Bernie Sanders y Al Franken, la opinión pública ha preferido contribuir a la esta corriente proclive a Johnson.

También incide en que el actor está sacando una importante promoción personal de estas especulaciones, en un momento en que su nueva película sobre ‘Los vigilantes de la playa’ se encuentra en plena fase publicitaria. La revista recuerda que esto ya ocurrió cuando el magnate apareció en la contienda republicana y lanza un aviso a navegantes. Si se repite aquello, en 2020 EEUU puede verse obligado a optar entre dos 'Trump' en lugar de uno.