Putin: piratas rusos pudieron actuar por su cuenta para influir en las elecciones de EEUU

Tras negar tajantemente que su país hubiera influido en las elecciones de EEUU, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha afirmado este jueves que piratas rusos de mentalidad patriótica pudieron haber lanzado ciberataques por su propia cuenta sin participación alguna del Kremlin. “¿Es posible? En teoría sí”, ha respondido a las preguntas de los periodistas, según recoge Reuters.

“Desde el Estado, no hemos participado en este hackeo, no tenemos pensado hacerlo. Todo lo contrario, estamos intentado combatirlo dentro de nuestro país”, ha añadido. Asimismo, el presidente ha puntualizado que no cree que los piratas informáticos puedan afectar a las campañas electorales de ninguna parte del mundo y los ha comparado con “artistas” que escogen sus objetivos dependiendo de “cómo se levanten”.

Los servicios de Inteligencia concluyeron que el Kremlin había interferido en las elecciones estadounidenses para favorecer al candidato republicano, Donald Trump, por orden de Putin. Los agentes del Kremlin habrían pirateado los correos del partido demócrata que luego difundirían webs como el portal de filtraciones WikiLeaks.