Una cómica estadounidense aparece con la cabeza ensangrentada de Trump

La cómica estadounidense Kathy Griffin reconoce que se ha pasado de la raya. El martes se hizo pública una foto, dentro de un corto vídeo, en la que aparecía vestida con un traje azul y la cabeza ensangrentada de Donald Trump en la mano.

En redes, las críticas le han venido por ambos partidos. Hasta la hija de Hillary Clinton, Chelsea Clinton, ha advertido en Twitter que la foto no era graciosa, que "no es divertido bromear sobre la muerte del presidente de EEUU".

This is vile and wrong. It is never funny to joke about killing a president. https://t.co/zIiuKoMyFw