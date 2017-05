En libertad Chelsea Manning, responsable de la mayor filtración de la historia militar de EEUU

La exsoldado Chelsea Manning, responsable de la mayor filtración de la historia militar de EEUU, ha salido este miércoles de la prisión militar de Kansas en la que cumplía condena por revelación de secretos. Un portavoz del Ejército de EEUU ha confirmado su liberación anticipada a la BBC.

Detenida desde 2010, Manning había sido sentenciada a 35 años de prisión. El expresidente de EEUU Barack Obama, en una de sus últimas decisiones en la Casa Blanca, decidió en enero de este año conmutar su condena.

La exsoldado filtró en 2010 hasta 750.000 páginas con documentos confidenciales del ejército de EEUU sobre la guerra de Afganistán. Con su publicación puso de forma definitiva a Wikileaks en el mapa y cambió su vida para siempre. De analista de inteligencia para las fuerzas armadas a ser señalada y condenada como una traidora de EEUU. En el camino, Manning -que cuenta ahora 29 años- pasó de ser Bradley a Chelsea y ha experimentado una reasignación de género en prisión.

"Por primera vez, veo un futuro para mí ahí fuera como Chelsea", escribía hace una semana en un comunicado a través de su cuenta de Twitter.

Freedom was only a dream, and hard to imagine. Now it's here! You kept me alive <3 https://t.co/abkGoA3fOi