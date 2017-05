Trump, tras el despido del jefe del FBI: "No hubo colusión entre mi campaña y Rusia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado que existiera colusión alguna entre su campaña a la Casa Blanca y el Kremlin, dos días después de despedir al ya exdirector del FBI James Comey, que precisamente investigaba esta cuestión. "No tuve nada que ver, esto es un montaje de los demócratas, no hubo colusión entre mi campaña y los rusos", afirmó Trump en una entrevista con la cadena NBC.

El presidente, además, dijo que investigarle a él y a su campaña es un derroche de dinero público, aunque también afirmó que quiere que la pesquisa se haga "absolutamente bien".

"Quiero que sea fuerte, quiero que sea buena y quiero que se haga", añadió el presidente, quien dijo que "quiere saber" si Rusia "hizo algo" para afectar la campaña.

Comey, un "fanfarrón"

Esta entrevista llega dos días del despido de Comey, que al frente del FBI indagaba los presuntos vínculos entre el Kremlin y la campaña de Trump. Al respecto, Trump dijo que Comey "es un fanfarrón" y que el FBI era "un descontrol" desde hace tiempo.

También insistió en que Comey le aseguró que él no estaba siendo investigado en las pesquisas iniciadas por esa agencia. "Dije (a Comey): es posible que me deje saber ¿estoy bajo investigación?", relató Trump, a lo que el exdirector del FBI habría respondido: "Usted no está bajo investigación".

Además del FBI, el Congreso también está investigando la supuesta injerencia rusa en los comicios de noviembre, incluyendo la presunta relación entre funcionarios del Kremlin y la campaña de Trump.