El Congreso apunta a que el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump infringió la ley

El ex asesor de Seguridad Nacional de Trump Michael Flynn parece haber infringido la ley al no declarar debidamente ingresos procedentes de Rusia, han informado los líderes de la comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU.

"No veo pruebas o datos que respalden la idea de que el general Flynn cumplió la ley", ha señalado en rueda de prensa el presidente de la comisión parlamentaria, el republicano Jason Chaffetz, según recoge The Washington Post.

Flynn recibió 45.000 dólares por dar un discurso en Rusia en un evento de la cadena ligada al Kremlin Russia Today, actividad que no habría declarado en su solicitud para acceder a información clasificada como asesor del presidente y para la que no habría pedido un permiso especial. Flynn también recibió más de 500.000 dólares por representar los intereses de Turquía como lobista.

Los legisladores se han pronunciado después de revisar documentos proporcionados por el Pentágono acerca de Flynn, que Elijah Cummings, el demócrata de mayor rango en la comisión, ha descrito como "muy preocupantes".

También han informado de que la Casa Blanca se ha negado a proporcionarles documentación en relación a Flynn. Cummings ha compartido en Internet la respuesta de la Casa Blanca a su petición.

#WhiteHouse letter to #Chaffetz and @RepCummings on Michael #Flynn security clearance and #Russia payments. pic.twitter.com/NCQWHbJN7N