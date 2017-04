Al menos cinco muertos por un incendio en Nueva York

Al menos cinco personas de una misma familia, incluidos tres niños, murieron por un incendio que se desató en una vivienda del distrito neoyorquino de Queens, informaron fuentes oficiales.

NYCityAlerts: WATCH: FDNY firefighters battle a 4-alarm fire in #QueensVillage that has killed 5. ny1 … pic.twitter.com/J0uI52AtE3