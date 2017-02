Abogado de Chelsea Manning: “Está inspirada para salir al mundo y hacer grandes cosas”

Vincent J. Ward es abogado de la soldado Chelsea Manning (antes Bradley) que filtró cientos de miles de documentos clasificados de Estados Unidos sobre las guerras de Irak y Afganistán a través del portal Wikileaks. Han pasado ya más de seis años desde que fuera detenida y el 17 de mayo saldrá en libertad gracias al indulto que le concedió Obama tres días antes de que Trump le sucediera en la Casa Blanca. Ward es el artífice de este gesto de clemencia judicial, del que ha venido a hablar a Madrid de la mano de Amnistía Internacional.

Descendiente de esclavos y de ciudadanos europeos y abogado de derechos civiles en el fronterizo estado de Nuevo México, este jurista estuvo en la Marina de EEUU, trabajó para el gobernador demócrata de su estado, Bill Richardson, y para la propia Administración Obama antes de decidir que se encontraba “vacío” y que podía ayudar mucho más a los más discriminados. Hace tres años que comenzó a trabajar en la defensa de Manning, de quien se confiesa absoluto admirador y de quien cree que será una activista destacada cuando salga de la cárcel.

El indulto de Obama a Chelsea Manning llegó justo a tiempo antes de que Trump llegara al poder, tres días antes y todo su entorno se alegró, pero ya llevaba casi siete años en prisión. ¿Fue Obama justo con ella?

Ella merecía el indulto, aceptó su responsabilidad, lo hizo sin el beneficio de un acuerdo, fue sometida a condiciones horribles e inhumanas mientras esperaba juicio. Obviamente habríamos preferido que no hubiera pasado siete años en la cárcel, pero lo aceptamos. Así que el indulto de Obama fue totalmente justo.

El indulto de Obama fue totalmente justo

Yo estaba muy preocupado, al igual que su equipo legal, por que tuviera una vista judicial justa en la corte militar, así que apelamos al presidente y por suerte nos escuchó. Y estamos muy agradecidos.

Ella ha sido vista como heroína por unos y traidora por otros tras revelar secretos de EEUU. ¿Por qué se decidió usted por la primera definición?

Hizo algo valiente. La ley en Estados Unidos no protege a quienes filtran información [relevante]. Eso es algo que debe cambiar. Ella hizo lo que pensaba que era correcto, hizo algo que no mucha gente haría. Creo que entendía que sería sometida a un proceso judicial si lo hacía. Reveló y desclasificó información que los ciudadanos tenían el derecho y la necesidad de conocer y por eso pienso que es una (completa) heroína y no una traidora.

¿Qué tal está a menos de tres meses de ser liberada?

Pasé más tiempo con ella antes del indulto que después de la clemencia, pero por las veces que he hablado con ella, puedo decir que está fortalecida y se siente inspirada para salir al mundo y hacer grandes cosas. Es una de las personas más listas que conozco. Tiene una voz poderosa y tiene mucho que ofrecer. Así que estoy deseando ver qué será lo siguiente que haga. Creo que en todo caso será una figura pública. Tiene opiniones claras y una experiencia única. Mucha gente se siente identificada con ella y su historia, así que cuento con que Chelsea hará un montón de cosas extraordinarias en el mundo.

La política bajo la presidencia de Obama ha cambiado para reconocer que hay personas transgénero en el Ejército que tienen tanto que ofrecer… Y creo que Chelsea tuvo mucho que ver con eso

A mí también me gustaría saber con qué sueña y cuáles son sus planes. Ha estado en este proceso desde que era apenas una adulta, ¿sabe? La gente olvida eso a veces. Ni siquiera ha cumplido 30 años todavía. Creo que a Chelsea le queda mucho por descubrir qué quiere hacer. Estar encarcelada en una prisión militar no es el mejor sitio para descubrir lo que quieres hacer con tu vida. Así que creo que su libertad, y toda la gente a la que va a estar expuesta y todo lo que aprenderá será increíble. Soy su mayor fan y estoy deseando ver qué hace.

Ha sido un ejemplo para los derechos LGTB, y en el Ejército, cambiando incluso su nombre mientras estaba encarcelada. ¿Qué cree que hará en este sentido?

Ya ha sido una campeona por los derechos LGTB incluso mientras estaba en la cárcel.La política bajo la presidencia de Obama ha cambiado para reconocer que hay personas transgénero en el Ejército que tienen tanto que ofrecer… Y yo creo que Chelsea tuvo mucho que ver con esos cambios.

Yo estuve en el Ejército de EEUU. Es un lugar muy difícil para las personas que son diferentes. Creo que parte del valor que mostró es querer hacer eso en esa institución.

Julian Assange no ha cumplido su promesa de entregarse a EEUU si Chelsea Manning era indultada y no argumentó que fuera por Trump. ¿Cómo puede la gente confiar en la honestidad del fundador de Wikileaks?

Yo realmente veo a Chelsea como algo completamente al margen de Wikileaks. Chelsea tomó su decisión sobre qué hacer independientemente de Wikileaks. Y sobre lo que Julian decida hacer, la pregunta más importante para mí es qué va hacer Estados Unidos para proteger a informantes, a gargantas profundas y periodistas que informen sobre ello. Porque, incluso durante la Administración Obama, y seguro que lo veremos con Trump... hay una guerra contra periodistas. Hay una guerra contra filtradores de información. Tenemos que cambiar la ley para darles mayor protección.

Incluso durante la Administración Obama, y seguro que lo veremos con Trump... hay una guerra contra periodistas, contra filtradores de información. Tenemos que cambiar la ley para darles mayor protección.

[Con Obama hubo una guerra contra los medios] de una forma distinta, pero desde luego cuando se trataba de filtraciones sobre seguridad nacional, la Administración Obama fue muy agresiva con abrir casos judiciales contra filtradores. Lo que Trump está haciendo ahora, desangrar a los medios, es un asunto completamente separado y distinto.

Para personas que son filtradores y que trabajan en el área de la seguridad nacional, necesitamos mayor protección para que puedan lanzar la voz de alarma sobre cosas que están mal.

Trump asegura que planea construir un país más seguro con medidas como el muro de México o el veto migratorio que los tribunales le han obligado a cambiar. ¿Qué le respondería?

Diría al presidente Trump que sus políticas van a hacer EEUU más inseguro, no más seguro.EEUU se construyó bajo los principios de la diversidad, inclusión y oportunidades, no se construyó bajo la idea de rodearnos de un muro. Creo que está completamente equivocado. Creo que la gente en EEUU está dándose cuenta. Desgraciadamente no nos dimos cuenta a tiempo para que no fuera elegido.

Diría al presidente Trump que sus políticas van a hacer EEUU más inseguro, no más seguro

¿Qué expectativas tiene usted para los derechos humanos en EEUU los próximos cuatro años?

Con Donald Trump en el poder, tendremos que luchar para mantener los derechos humanos y civiles, la dignidad para todos. Ha sido hostil a derechos básicos como la libertad de expresión, libertad de religión, un proceso judicial justo, protección igualitaria… Espero que la ola de energía para combatirlo en esos asuntos cree un clímax y que en los próximos ciclos electorales [como las elecciones de medio término dentro de dos años] haya más votantes preocupados por ello.Espero que dentro de cuatro años Donald Trump ya no sea presidente.