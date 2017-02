Donald Trump: "He heredado un desastre"

Donald Trump se ha presentado este jueves en rueda de prensa con el tono beligerante de siempre. Una comparecencia que, en principio, serviría para anunciar a Alexander Acosta como secretario de Trabajo, pero que el presidente de EEUU ha utilizado para atacar la anterior administración de Barack Obama, que clasificó de "desastre" y la prensa.

"Dudo que hay habido alguna administración que haya hecho tanto en tan poco tiempo como yo. He heredado un desastre aquí y en el exterior. Nuestras empresas se van a México, el empleo cae, los sueldos son bajos, la situación en el medio oriente y en corea del norte es inestable... Pero estamos solucionando todo eso. Vamos a cambiar todo esto. En pocas semanas he hecho mucho de lo que he prometido a los americanos", ha señalado.

El problema, según Trump, es que la prensa no cuenta la verdad a los ciudadanos. "Muchos de nuestros periodistas no tratan a la gente con el respeto que se merece, no cuentan la verdad. Los medios se han vuelto tan deshonestos... están completamente fuera de control. Pero a mí me han votado para proteger a los ciudadanos y no dejaré que esto siga pasando. Lo más graciosos es que todos escriben sobre mí pero jamás recibo una llamada preguntando algo", sentenció.

El presidente ha anunciado también que pidió al Departamento de Justicia investigar las filtraciones de datos sensibles a la prensa, a las que consideró un "acto criminal". "Hay que indagar sobre estas filtraciones. Son actos criminales. Son datos filtrados por personas dentro de las agencias", ha dicho Trump, quien ha mencionado los detalles de sus conversaciones con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, divulgados a la prensa.

Trump ha defendido además que, lejos del caos que cuenta la prensa americana, su Gobierno "funciona como una máquina bien engrasada".

Nueva orden sobre inmigración

El presidente ha repasado algunas de las medidas más polémicas que ha tomado a lo largo de estas semanas, reafirmando la necesidad de construir un muro en la frontera con México y de reforzar las leyes en contra de los inmigrantes ilegales. "El muro con México será un muro efectivo y no una broma como el que tenemos ahora. Además yo mismo negociaré el precio y será mucho más barato de lo que se dice", ha dicho.

Sobre la inmigración, Trump volvió a recalcar la "cantidad de ciudadanos que han sido víctimas de crímenes de inmigrantes ilegales, traficantes de drogas, asesinos, criminales" y la necesidad de endurecer las leyes contra ellos. "Yo he prometido reforzar la seguridad nacional y las fronteras. La gente me votó por ello y no sé de qué se sorprenden los medios, estoy cumpliendo lo que he prometido". La próxima semana se anunciará una nueva orden ejecutiva sobre inmigración, que sustituirá el veto a siete países de mayoría musulmana que ha sido rechazado por los tribunales.

Trump recalcó que en los próximos meses la reforma sanitaria de Obama, conocida como ObamaCare, será sustituida por algo "mucho más funcional" y presentará después una reforma de los impuestos. "Presentaremos un nuevo plan de sanidad para inicios de marzo, seguido de una reforma en los impuestos".

"No tengo negocios en Rusia"

Sobre las recientes polémicas con Rusia, su posible interferencia en las elecciones, que Trump sigue calificando de "mentiras" y el despliegue de un misil esta semana, que viola los acuerdos de armas entre los dos países, Trump fue evasivo, recalcando que "es positivo tener una buena relación con Rusia" y garantizando que siempre va a "proteger los intereses de los estadounidenses".

"Yo no tengo negocios en Rusia, ni ningún tipo de interés, pero no veo cuál es el problema de llevarse bien con Rusia. Es bueno, no es nada malo. Hablé dos veces con Putin y nada más, no tengo ningún tipo de interés en el país, pero no entiendo qué problema hay en tener una buena relación con Rusia".

Preguntado sobre la dimisión de su asesor de seguridad, Michael Flynn, tras haber salido a la luz sus contactos con Rusia sobre las sanciones impuestas por la Administración Obama al país, Trump se limitó a deccir que "Flynn es una buena persona que se equivocó". sobre si alguién de su campaña tuvo contactos con Rusia durante la campaña, contestó simplemente que "hasta donde yo sé, no".