Trump acusa a sus servicios de inteligencia de filtrar información a los medios "como en Rusia"

Donald Trump ha comenzado su mañana con un par de nuevos tuits incendiarios desde su cuenta personal @realDonald Trump; esta vez para echar piedras sobre los servicios secretos de Estados Unidos. El comandante en jefe de ese país ha respondido a las filtraciones sobre los contactos con Rusia de su equipo de la campaña electoral con un mensaje contra agencias como el FBI o la NSA y dos de los medios de comunicación a los que critica habitualmente: el New York Times y el Washington Post.

"Se está pasando información ilegalmente a los decadentes New York Times y Washington Post desde los servicios de inteligencia (¿NSA y FBI?). Igual que en Rusia", ha tuiteado Trump en lo que ya se está convirtiendo en su tradicional mensaje matutino en esta red social.

Information is being illegally given to the failing @nytimes & @washingtonpost by the intelligence community (NSA and FBI?).Just like Russia