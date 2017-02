El ajedrez mundial de Trump: amenazar a Irán, encararse con Rusia, confundir a Israel

En el tablero internacional, Donald Trump no cesa de sorprender a aliados y rivales por igual con sus inesperadas jugadas.

Aquí, un recopilatorio de las que ha utilizado en los últimos días:

A finales del año pasado, Trump presionó a la Administración Obama para que vetara una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que condenaba los asentamientos israelíes en suelo palestino.

Aunque se pospuso la votación, la resolución fue aprobada, lo que desencadenó la ira de Israel y el entonces presidente electo. “En lo que respecta a la ONU, las cosas serán distintas después del 20 de enero”, tuiteó Trump en referencia al día de su investidura. “¡Aguanta, Israel!”, escribiría en otra ocasión.

Este jueves, sin embargo, la Casa Blanca advirtió de que la expansión de los asentamientos “no ayuda” a poner fin al conflicto palestino-israelí después de que Tel Aviv autorizara la construcción de miles de viviendas en Cisjordania.

“Aunque no creamos que la existencia de asentamientos suponga un impedimento a la paz, la construcción de nuevos asentamientos o la expansión de los ya existentes más allá de sus límites actuales puede no ayudar a alcanzar ese objetivo”, reza el comunicado, que recuerda que la nueva Administración todavía no ha fijado una postura respecto a esta cuestión.

Después de alabar a Vladímir Putin durante la campaña, prometer una mejora de las relaciones con Rusia, enfrentarse a la comunidad de inteligencia por acusar a los rusos de haber intervenido en las elecciones, o nombrar secretario de Estado a un empresario vinculado a Moscú, Trump le ha exigido a Rusia que salga de Crimea.

“Crimea forma parte de Ucrania”, afirmó el jueves la nueva embajadora de EEUU ante Naciones Unidas, Nikki Haley. “Nuestras sanciones permanecerán hasta que Rusia devuelva el control de la península a Ucrania”.

Después de que Teherán realizara una prueba con un misil, Trump saltó a Twitter el jueves para expresar su furia.

“Se ha puesto formalmente sobre aviso a Irán por disparar un misil balístico. ¡Deberían estar agradecidos por el terrible acuerdo que Estados Unidos hizo con ellos!”, escribió en referencia al pacto nuclear que busca impedir que Irán desarrolle armamento nuclear.

Irán, que está afectado por la restricción migratoria impuesta por EEUU, calificó los comentarios de “desvaríos sin fundamento” y recalcó que el país tenía derecho a defenderse.

“Irán está jugando con fuego. No aprecian lo 'amable' que el Presidente Obama fue con ellos. Yo, no”, ha tuiteado este viernes.

